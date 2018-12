A6 bei Sinsheim. (pol/mün) Auf der Autobahn A6 bei Sinsheim kommt es am Mittwochnachmittag seit 15 Uhr in Richtung Mannheim zu Verkehrsbehinderungen. Nach einen Unfall ist bis in den Abend der rechte Fahrstreifen blockiert und die Fahrzeuge werden geborgen.

Dort war es auf Höhe der Rastanlage zu einem Auffahrunfall gekommen, weil ein 26-Jähriger mit seinem Sattelzug auf einen Lkw aufgefahren war. Laut Polizei war der Fahrer offenbar eingeschlafen und hatte so den Unfall verursacht. Durch den Aufprall wurde eine Kettenreaktion ausgelöst, weil der Lkw auf einen Sprinter und der wiederum auf einem davor stehenden Sattelzug geschoben wurden.

Verletzt wurde niemand - der Sachschaden soll mindestens 50.000 Euro betragen.

Update: 19. Dezember 2018, 17.10 Uhr