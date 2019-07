Sinsheim. (van/jubu/pol) Derzeit kommt es auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Sinsheim in Richtung Mannheim zu einem größeren Einsatz.

Ein Lkw-Anhänger ist laut Polizei auf einem Standstreifen in Höhe der Rastanlage Kraichgau Nord in Brand geraten, die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim aktuell voll gesperrt. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk sind vor Ort.

Kurz vor 12 Uhr hatte der 45-jährige Lastwagenfahrer einer Kitzinger Spedition bemerkt, wie Rauch aus seinem Auflieger aufstiegt. Sofort war er auf den Standstreifen gefahren, um nachzusehen und so hatte er die Flammen auf dem mit Müll beladenen Anhänger entdeckt. Geistesgegenwärtig hatte er den Hänger abgekoppelt und so seine Zugmaschine in Sicherheit gebracht. Wie die Polizei weiter berichtet, soll es sich bei dem Abfall um keine gefährlichen sowie gesundheitsgefährdende Stoffe handeln.

Verkehrsteilnehmer verständigten den Notruf, woraufhin ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften an die Brandstelle eilte. Die Feuerwehrleute aus Sinsheim begannen umgehend mit dem Löschangriff und konnten verhindern, dass der komplette Auflieger in Brand geriet.

Dennoch gestaltet sich die Bergung schwierig. Da sich im geladenen Müll Glutnester befinden, muss das nachalarmierte Technische Hilfswerk aus Sinsheim den Anhänger komplett entladen, um ihn - zusammen mit den Feuerwehrkameraden - gezielt abzulöschen. Mittels Radlader wird die Ladung aus dem Anhänger geräumt und in Container umgeladen, wo die Brandreste schließlich gelöscht werden können. Die enormen Mengen Löschwasser brachten die Feuerwehren Waldangelloch und Sinsheim im Pendelverkehr an die Einsatzstelle. "Eine Hydrantenversorgung gibt es hier auf der Autobahn nicht", erklärt Otmar Oehmig von der Sinsheimer Feuerwehr. Um Wasser aus einem nahegelegenen Hydranten zu entnehmen und eine Schlauchleitung zu legen, hätte man auch die Parallelfahrspur an der Rastanlage sperren müssen. Diese war zu diesem Zeitpunkt jedoch die einzige Ausweichmöglichkeit für Autofahrer, um die Einsatzstelle passieren zu können.

Deshalb ist die Autobahn über mehrere Stunden komplett gesperrt.Gegen 20 Uhr waren die Arbeiten beendet und die Fahrahn wurde wieder freigegeben. Es kam zu einem enormen Rückstau von rund fünf Kilometern Länge bis nach Bad Rappenau. Die Straßenverkehrszentrale meldete am Nachmittag eine Verzögerung von über zwei Stunden auf diesem Streckenabschnitt.

Der Verkehr wich, so gut es geht, über die U66 und U64 ab Steinsfurt respektive Bad Rappenau aus. Doch auch hier waren die Umleitungsstrecken schnell überlastet, in der Sinsheimer Innnenstadt ging zeitweise gar nichts mehr. Um den Verkehrsinfarkt einigermaßen in Grenzen zu halten, postierte die Polizei Personal in der Stadt. "Sofern notwendig können die Beamten die Ampelregelung außer Betrieb setzen und den Verkehr per Handzeichen leiten um einen zügigeren Verkehrsfluss gewährleisten zu können", erklärte Alexander Ulmer, Leiter der Autobahnpolizei in Walldorf.

Er war an die Einsatzstelle gekommen und machte sich vor Ort ein Bild von der Lage. Brandschutz gehe hier klar vor, weshalb die Autobahn so lange gesperrt bleibe, wie es die Brandexperten für Nötig halten, ergänzte Ulmer. Die Ladung direkt - ohne in Container umzuladen - auseinanderzuziehen war aufgrund des Asphalts schlichtweg nicht möglich. Der Flüsterasphalt oder Offenporige Asphalt (OPA) ist gegen Flüssigkeiten sehr empfindlich. "Das ginge zwar schneller, hätte aber eine langwierige Fahrbahnreinigung zur Folge", erklärt Otmar Oehmig.

Verletzt wurde offenbar niemand. Eine schwarze Rauchsäule war kilometerweit sichtbar.

Die Polizei vermutet, dass eine überhitzte Bremse den Lastwagen in Brand setzte. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf rund 50.000 Euro.

Update: Mittwoch, 10. Juli 2019, 20.34 Uhr