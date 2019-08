A6 bei Sinsheim. (jubu) Für Verkehrsbehinderungen sorgte am Mittwochnachmittag ein Lastwagenunfall auf der A6. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, war der Sattelzug eines tschechischen Fahrers gegen 16 Uhr zwischen Sinsheim und Sinsheim-Süd in Richtung Heilbronn gefahren und am Stauende auf einen Containerzug geprallt. Beide Fahrer blieben zum Glück unverletzt.

Die Bremsanlage des Sattelzugs war nach dem Unfall blockiert, weshalb der nicht mehr fahrbereite Sattelzug abgeschleppt werden musste. Hinter der Unfallstelle bildete sich wegen der gesperrten Fahrspur ein rund zwei Kilometer langer Stau. Die Bergungsarbeiten dauerten bis etwa 18 Uhr an.