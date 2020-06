A6 bei Sinsheim. (jubu/mün) Die Autobahn A6 bei Sinsheim musste am Mittwochabend zeitweise in beiden Richtungen gesperrt werden. Gegen 20.30 Uhr kam es zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in Richtung Mannheim zu einer Kollision mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Der Fahrer eines Kleintransporters sowie ein dahinter fahrender VW waren auf einen Lastwagen geprallt, der bremsen musste. Die Wucht des Aufpralls muss enorm gewesen sein. Der Fahrerkabine des Fiat Transporter wurde bis zum Beifahrersitz eingedrückt. "Ein Beifahrer hätte hier keine Chance mehr gehabt", so ein Wehrmann.

Während die Insassen des VW und des Sattelzuges unverletzt blieben, erlitt der Fiat-Fahrer Verletzungen. Derzeit ist unklar, wie schwer die Verletzungen sind.

Während der Unfallaufnahme waren kurzzeitig beide Richtungsfahrbahnen gesperrt. Nach einer Dreiviertelstunde konnte die Fahrbahn Richtung Heilbronn wieder freigegeben werden. In Richtung Mannheim floss der Verkehr gegen 21.15 Uhr über eine Parkbucht an der Unfallstelle vorbei. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau.

Die Kräfte der eingesetzten Feuerwehr Sinsheim waren zunächst auf den falschen Abschnitt alarmiert worden, berichtet Einsatzleiter Michael Hess. "Gemeldet war die Einsatzstelle zwischen dem Rasthof Kraichgau Nord und Sinsheim." Da man dort keinen Unfall fand, alarmierte man zur Unterstützung die Feuerwehren aus Steinsfurt und Wiesloch. "Diese fahren von beiden Seiten den baustellenreichen Abschnitt an, da für die großen Fahrzeuge in dem zweispurigen Bereich schlicht kein Durchkommen wäre", so Hess weiter.

Update: Mittwoch, 24. Juni 2020, 22.58 Uhr