A6 bei Sinsheim. (jubu) Auf der A6 zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinshein brennt am Mittwochnachmittag in Höhe Eschelbach ein Lastwagen. Die Rauchwolke ist weithin sichtbar, wegen der starken Rauchentwicklung wurde laut Polizei auch die Autobahn in Richtung Heilbronn voll gesperrt.

Ersten Informationen zufolge geriet der Lkw gegen 16.20 in Brand. Die Löscharbeiten sind derzeit im Gang. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Update: Mittwoch, 4. August 2021, 17.20 Uhr