Hier rücken am letzten Februarwochenende die Abbruchbagger an. Rund 1500 Kubikmeter Material müssen rund um die Uhr abgeknabbert werden. Foto: ViA6West/Endres

Sinsheim. (RNZ) Im Rahmen des Ausbaus der A6 auf sechs Fahrstreifen durch ViA6West steht auch die Erneuerung der Autobahnbrücke über die Bundesstraße B292/B39 zwischen Sinsheim und Dühren an. Diese wird komplett in zwei Abschnitten ersetzt. Im aktuell zweiten Schritt wird das nördliche Teilbauwerk in Fahrtrichtung Mannheim erneuert. Hierfür wird am letzten Februar-Wochenende die Brückenhälfte abgebrochen.

Für den Abbruch ist die Vollsperrung der B292/B39 im Bereich der Baustelle erforderlich, entsprechende Umleitungsstrecken sind eingerichtet. Die Auffahrten in Richtung Mannheim von Sinsheim kommend und Heilbronn/Nürnberg (von Dühren kommend) sind von der Sperrung nicht betroffen.

Für den Brückenabbruch muss ab Freitag, 26. Februar, die B292/B39 zwischen Sinsheim und Sinsheim-Dühren in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Die Arbeiten beginnen am Freitag ab 20 Uhr und dauern voraussichtlich bis Montag, 1. März, 5 Uhr.

Die Umleitung des Verkehrs von Dühren in Richtung Sinsheim erfolgt über die Autobahn A6 von der Anschlussstelle Sinsheim (33b) bis zur Anschlussstelle Sinsheim-Süd/Arena (33). Der Verkehr aus Sinsheim in Richtung Dühren/Angelbachtal wird über die B45 über Hoffenheim und Eschelbach umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert. Betroffen von der Vollsperrung ist auch der Fuß- und Radweg.

Sollten die Arbeiten früher als geplant fertiggestellt sein, wird die Sperrung entsprechend zeitnah aufgehoben.