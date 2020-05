A6 bei Kirchardt. (pol/jubu/mare) Fünf Lastwagen waren am Donnerstagvormittag in einem Unfall am Stauende auf der Autobahn A6 bei Kirchardt verwickelt. Wie die Polizei mitteilt, war die Fahrbahn in Richtung Heilbronn danach fünfeinhalb Stunden gesperrt.

Die Kollision ereignete sich gegen 10.30 Uhr am sogenannten Flugplatz. Das ist jene 2,5 Kilometer lange und gerade Strecke, die im kalten Krieg als Bedarfslandeplatz für Kampfflugzeuge dienen sollte. Zuvor war es bei Bad Rappenau zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen, weshalb sich der Verkehr mehrere Kilometer zurückstaute. Ein Fernfahrer, der am Stauende hielt und den Unfall beobachtete, berichtet: "Auf einmal fuhr ein Lastwagen-Fahrer auf der rechten Spur ungebremst auf den stehenden Verkehr."

Der 47-jährige Fahrer hatte das Stauende übersehen und schob drei vor ihm stehende Lastwagen aufeinander. Ein weiterer Lastwagen-Fahrer konnte seinen Sattelzug zwar versetzt lenken, einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Er prallte auf den Lastwagen des bereits verunfallten Fahrers - beide Führerhäuser wurden komplett zerstört.

Während der zweite Fahrer mit leichteren Verletzungen eigenständig aus seinem demolierten Fahrerhaus steigen konnte, musste der eingeschlossene Unfallverursacher von den Feuerwehrkräften aus Sinsheim mit hydraulischem Gerät gerettet werden. Nach Auskunft des Notarztes zog er sich schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu und kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Am Donnerstagabend berichtete die Polizei, dass es insgesamt drei Leichtverletzte gab: der 47-jährige Unfallverursacher und die 39 und 40 Jahre alten Insassen des Lastwagens, auf den er aufgefahren war. Die Fahrer der anderen Sattelzüge blieben unverletzt. Der Sachschaden soll etwa 450.000 Euro betragen.

Vor Ort war ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz: Neben mehreren Rettungswagen und Notärzten aus Sinsheim, Wiesloch und Bad Rappenau, kam auch das Technische Hilfswerk Sinsheim mit einem Fachberater-Team an die Einsatzstelle. "Nachdem die Rettung des Fahrers abgeschlossen war, nahmen wir auslaufende Betriebsstoffe auf und unterstützten die Polizei bei der Spurensicherung", beschrieb Einsatzleiter Michael Hess die Tätigkeiten der freiwilligen Feuerwehrkräfte.

Die Autobahn in Richtung Heilbronn war während der Arbeiten für rund eine Stunde komplett gesperrt. Rasch bildete sich ein rund zwölf Kilometer langer Stau, der bis zur Anschlussstelle Sinsheim-Süd reichte. Die Ausfallstrecken rund um die B39 bei Kirchardt überlastet. Hier ging zeitweise gar nichts mehr.

Die Bergung der verunfallten Lastwagen zog sich bis in die späten Nachmittagsstunden hin. Durch die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten kam es bis gegen 18 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Update: Donnerstag, 7. Mai 2020, 19.15 Uhr