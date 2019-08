A6 bei Kirchardt. (jubu/mare) Ein jähes Ende nahm die Fahrt von drei jungen Männern am Freitagvormittag auf der Autobahn A6 bei Kirchardt. Ihr Auto brannte nämlich komplett aus.

Sie hatten den Kleinwagen erst zwei Stunden zuvor in der Nähe von Karlsruhe abgeholt und wollten das Fahrzeug überführen, so die Polizei.

Auf der A6 zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau fing ihr Wagen gegen 11 Uhr plötzlich an zu qualmen, weshalb sie am Standstreifen anhielten und den Notruf verständigten. Die Feuerwehr Sinsheim war schnell mit vier Fahrzeugen und 15 Mann vor Ort und löschte den in Vollbrand stehenden Kleinwagen.

"Da während der Löscharbeiten Kraftstoff aus dem Fahrzeug lief, ließen wir aufgrund der Gefahr zunächst den Sprit abbrennen, bevor wir den Wagen vollständig ablöschten", berichtete Feuerwehrkommandant Michael Hess vor Ort gegenüber der RNZ. Die drei Insassen blieben unverletzt.