Kirchardt. (jubu/mare) Auf der Autobahn A6 zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau ist am Donnerstagabend in Fahrtrichtung Heilbronn ein Auto in Flammen aufgegangen.

Gegen 18.40 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim zu einem Fahrzeugbrand alarmiert. Der Fahrer eines Alfa Romeo war in Richtung Heilbronn gefahren, als sein Wagen plötzlich zu qualmen und schließlich zu brennen begann. Der Mann steuerte an den Standstreifen und konnte seinen "Brera" noch verlassen, ehe er komplett ausbrannte.

Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen vor Ort, auch eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei Weinberg kam an die Einsatzstelle. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten waren zeitweise der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Es bildete sich ein Stau von rund drei Kilometern Länge.

Update: Donnerstag, 9. Januar 2020, 20.03 Uhr