A6 bei Biberach. (jubu) 13 Kilometer Stau, ein Verletzter und ein nicht mehr fahrbereites Auto - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Mannheim ereignete.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, war es gegen 13.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Untereisesheim und Bad Rappenau zu dem Unfall gekommen. Den Ermittlungen zufolge hatte ein VW-Fahrer beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen einen Opel übersehen und kollidierte mit diesem.

Der VW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr staute sich nach Angabe der Straßenverkehrszentrale auf 13 Kilometer zurück.