A6 bei Bad Rappenau. (pol/rl) Am Sonntagmorgen war ein 37-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A6 von Sinsheim kommend in Richtung Heilbronn unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Bad Rappenau rannte plötzliche eine Gruppe Wildschweine über die Fahrbahnen. Der Wagen erfasste dabei mehrere der Tiere und wurde dabei schwer beschädigt. Der Fahrer konnte seinen Wagen unverletzt anhalten.

Zwei Wildschweine wurden bei dem Unfall getötet. Zur Räumung der Unfallstelle mussten die Fahrbahnen zeitweise komplett gesperrt werden. Am Auto des 37-Jährigen entstand 6000 Euro Sachschaden.