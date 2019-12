A6 bei Bad Rappenau. (jubu/pol/mün) Eine Wildschwein-Rotte verursachte am ersten Weihnachtsfeiertag auf der A6 zwischen Bad Rappenau und Sinsheim eine Unfallserie. Die Fahrbahn musste am Mittwochabend in Richtung Mannheim zeitweise komplett gesperrt werden.

Gegen 21.20 Uhr sollen die Tiere versucht haben, die mehrspurige Autobahn zu überqueren. Dabei kollidierten die Wildschweine mit mehreren Autos. Im Polizeibericht schreibt die Polizei von "mindestens" zehn beschädigten Fahrzeugen.

Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte aus Weinsberg zeigte sich ein weites Trümmerfeld. Auf rund 500 Meter lagen Kadaver und Teile einer Wildschweinrotte auf allen Fahrstreifen - dahinter zehn beschädigte Fahrzeuge mit Warnblinker auf der Standspur.

Zwei Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Menschen wurden nicht verletzt.

Die vier Toten Tiere wurden vom zuständigen Jagdpächter mitgenommen. Es entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.