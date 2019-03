Ein Lkw-Anhänger wurde bei dem Unfall am Montagnachmittag völlig zerstört, die Trümmer blockierten die Autobahn für mehrere Stunden. Foto: Julian Buchner

Sinsheim-Steinsfurt/Bad Rappenau. (jubu/pol) "Seinen zweiten Geburtstag kann der Mann nun feiern", meint ein Mitarbeiter eines Bergungsunternehmens an der Unfallstelle, nachdem er das enorme Schadensbild erblickt hat. Ein Fernfahrer aus Recklinghausen war gegen 16 Uhr mit seinem Lastwagen-Anhängergespann auf der Autobahn A6 zwischen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt unterwegs.

Aufgrund eines vorangegangenen Unfalls bei der Anschlussstelle Sinsheim hatte sich ein langer Rückstau gebildet, an dessen Ende der Lastwagen-Fahrer angehalten hatte. Dies erkannte der Fahrer eines Sattelzuges zu spät und krachte mit seinem Gefährt nahezu ungebremst in das Stauende.

Während der Anhänger völlig zerschmettert wurde und die Trümmer sich über alle Fahrstreifen verteilten, kippte der Lastwagen des Recklinghauseners um und blockierte die Fahrbahn. Trotz der enormen Aufprallwucht erlitten beide Fahrzeugführer nur Prellungen und Schürfwunden, die vor Ort vom Notarzt behandelt wurden.

Der Verkehr in Richtung Mannheim musste an der Anschlussstelle Bad Rappenau ausgeleitet werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Ein Unternehmen aus Heilbronn kümmerte sich im Nachgang um die Bergung der verunfallten Fahrzeuge. Erst nach mehr als drei Stunden konnte der linke Fahrstreifen freigegeben werden. Die komplette Bergung zog sich allerdings bis in die Nacht.

Über die Höhe des entstandenen Schadens lagen am Abend noch keine genauen Erkenntnisse vor. Die Polizei schätzt ihn auf 100.000 Euro.

Am Rande des Geschehens sorgte eine vermeintlich regungslose Person für Aufruhr. Passanten meinten, diese in einem Waldstück neben der Autobahn bemerkt zu haben und verständigten die Polizei.

Bei genauerem Hinsehen stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eine aufblasbare Sexpuppe handelte. Jemand hatte "die Dame" offenbar dort zurückgelassen. Die Polizei stellte Puppe sowie umherliegendes Sexspielzeug sicher und übergab die Gegenstände dem Sinsheimer Fundbüro.

Update: 20 Uhr, Montag, 25. März 2019