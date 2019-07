A6 bei Bad Rappenau. (jubu) "Ich habe sofort gesagt, dass wir rechts ranfahren und den Wagen verlassen sollen", berichtet eine Mitfahrerin. Das rettete den Insassen letztlich das Leben, ihr Wagen brannte völlig aus. Drei junge Leute hatten am Mittwoch gegen 18.50 Uhr die Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt in Richtung Mannheim befahren. "Auf einmal ging das Gaspedal nicht mehr und der Wagen wurde sehr heiß", meint eine junge Frau aus dem Wagen.

Eigentlich hätten sie nur unter die Motorhaube sehen wollen - ob etwas kaputt sei. "Da stieg schon der erste Rauch auf und ich habe gesagt raus raus", so die Reisende. Der Fahrer steuerte auf den Standstreifen, rund einen Kilometer vor dem Rastplatz "Bauernwald" - die Insassen verließen den Wagen und retteten sich in die Böschung neben der Autobahn. Floriansjünger aus Bad Rappenau waren an die Einsatzstelle geeilt - sie konnten sowohl den in Vollbrand stehenden BMW, als auch die brennende Böschung schnell löschen.

23 Einsatzkräfte der Abteilungen Bad Rappenau und Süd waren unter der Leitung des Kommandanten Felix Mann rund 30 Minuten im Einsatz. Während der Löscharbeiten waren der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von rund zwei Kilometer Länge. Das Autobahnpolizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen.