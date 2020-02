A6 bei Bad Rappenau. (pol/jubu) Das Stauchaos auf der A6 bei Bad Rappenau zum beginnenden Feierabendverkehr am Freitag war perfekt: Nach drei Unfällen im Baustellenbereich herrschte am Nachmittag Stillstand in Fahrtrichtung Mannheim.

Gegen 12.30 Uhr kam es auf der A6 zwischen Heilbronn/Untereisesheim und Bad Rappenau in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen. Beide waren hier nicht mehr fahrbereit, die linke Spur in der Baustelle musste gesperrt werden.

Im Rückstau - wenige hundert Meter dahinter - kam es zu einem weiteren Unfall mit zwei Fahrzeugen.

Einsatzkräfte der Polizei und des Bergungsdienstes erreichten die Unfallorte aufgrund des sich schnell stauenden Verkehrs nur schwer.

Wie ein Sprecher der Polizei Heilbronn auf Nachfrage der RNZ mitteilte, kamen bei den Unfällen keine Menschen zu Schaden.

Das Stauchaos war allerdings perfekt: In Fahrtrichtung Mannheim staut sich der Verkehr bereits auf 15 Kilometer zurück, bis zum Autobahnkreuz Weinsberg herrschte streckenweise Stillstand.

Autofahrer benötigen auf dem Weg ins Wochenende deutlich mehr Zeit. An den Stauenden und im Stop-and-Go-Verkehr ereigneten sich weitere Unfälle: Zwischen Neckarsulm und Untereisesheim sowie zwischen Bretzfeld und Weinsberg. Die Gesamtschäden der vier Unfälle konnte die Polizei nicht mitteilen.

Update: 14. Februar 2020, 17.25 Uhr