A6 bei Bad Rappenau. (jubu) Morgendliches Flammeninferno auf der Autobahn: Ein mit Autoreifen beladener Sattelauflieger ist am Montagmorgen auf der Autobahn A6 bei Bad Rappenau in Brand geraten. Feuerwehrkräfte aus Heilbronn, Sinsheim und Bad Rappenau waren mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte gegen 4.50 Uhr stand der Auflieger zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt bereits lichterloh in Vollbrand. Flammen und Rauch schlugen in den Nachthimmel. Der Fahrer des Lkw konnte seine Zugmaschine gerade noch abkoppeln und sich in Sicherheit bringen, er blieb unverletzt. Wegen der enormen Brandlast werden große Mengen an Löschwasser benötigt. Diese wurden von den umliegenden Feuerwehren im Pendelverkehr an den Einsatzort gebracht."Da die Autoreifen geschmolzen sind und aufeinanderliegen, kommen wir schlecht an den Brand heran", erklärt Feuerwehr-Einsatzleiter Thomas Wachno.

Die Feuerwehr setzt unter anderem eine Drehleiter ein um gezielt löschen zu können. Autofahrer wurden auch auf der Gegenrichtung im Verkehrsfunk über die starke Rauchentwicklung bei den Löscharbeiten gewarnt. Die Autobahn blieb noch längere Zeit voll gesperrt.