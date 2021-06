A6 bei Bad Rappenau. (jubu) Aktuell ist die rechte Fahrspur sowie die Standspur der Autobahn A6 bei Bad Rappenau wegen Löscharbeiten gesperrt. Gegen 15.40 Uhr war zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau ein Fahrzeug in Brand geraten. Ein Lastwagenfahrer hielt an der Unfallstelle und löschte die Flammen mit einem an Bord geführten Pulverlöscher.

Der Fahrer blieb laut ersten Informationen unverletzt. Die Lösch- und Aufräumarbeiten durch die eingesetzte Feuerwehr aus Sinsheim dauern derzeit noch an. Der Verkehr staut sich derzeit auf zwei Kilometer Länge.