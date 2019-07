A6 bei Bad Rappenau. (jubu/mare) Ein Auto ist am Mittwochabend auf der Autobahn A6 zwischen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt komplett ausgebrannt.

Der BMW war in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Gegen 18.50 Uhr fing der Wagen Feuer, die Insassen konnten sich ersten Berichten zufolge rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr Bad Rappenau ist aktuell noch im Einsatz. Auf der A6 ist in diesem Bereich nur die linke spur befahrbar.