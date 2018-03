Waibstadt. (aj) Abgeschlossen sind nunmehr die Sanierungsarbeiten im Hallen-Freibad. Insbesondere der Nichtschwimmerbereich wurde komplett saniert und neu gestaltet sowie die Undichtigkeiten am Beckenrand beseitigt. Auch wurde das Hallen-Freibad mit der neuesten Technik ausgestattet. Als besonderes Highlight wartet eine neue Rutsche auf die kleinen Gäste. Außerdem wurden die beheizten Sitzbänke rund um das Schwimmbad erneuert, strahlen eine wohlige Wärme aus und laden zum Verweilen ein. Rund 600.000 Euro wurden in die letzte Sanierungsetappe investiert. Neben dem Nichtschwimmerbereich wurde auch der Schwimmerbereich überholt und verschönert. Auch die Sprunganlage strahlt nun in neuem Glanz.

Die Wiedereröffnung des Hallen-Freibades erfolgt durch Bürgermeister Joachim Locher am Sonntag, 27. November und nicht wie irrtümlich berichtet am kommenden Freitag, um 11 Uhr, mit einem Sektempfang. Hierzu ist die Bevölkerung eingeladen. Der Eintritt ist an diesem Tag frei. Für das leibliche Wohl ist durch die DLRG-Ortsgruppe Waibstadt gesorgt. Außerdem wird sich die DLRG um ein kleines Rahmenprogramm kümmern. Das Hallen-Freibad steht dann wieder wie gewohnt zu den bekannten Öffnungszeiten zur Verfügung.

Die Eintrittspreise bleiben trotz der großen Investitionssumme auf dem bisherigen Niveau gehalten werden. Die Einzelkarten für Erwachsene kosten drei Euro und für Jugendliche unter 17 Jahre 1,50 Euro, Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit eine Zehner-Karte zu erwerben. Für Erwachsene kostet diese 27 Euro, für Jugendliche 13,50 Euro und für Familien (zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder) 84 Euro.