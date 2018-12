Waibstadt. (aj) Zügig voran gehen die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Bahnhofumfelds und der Errichtung von Parkplätzen entlang der Bahnlinie. Derzeit werden die Stellplätze vor den Arztpraxen und der Gehweg entlang der Neidensteiner Straße hergestellt. Danach geht es an die Gestaltung des Vorplatzes beim Bahnhof mit Bushaltestelle und an den Bereich des ehemaligen Kiosk. Bereits durch die Angelbachtaler Firma Rapisarda fertiggestellt wurden die öffentlichen Stellplätze entlang der Bahnlinie und der entsprechenden Zufahrts- und Durchgangsstraße. Bei der Straße muss nur noch der Bitumenbelag aufgebracht werden. Der schlechte Baugrund in diesem Bereich verzögerte den zeitlichen Ablauf. Man rechnet trotzdem damit, dass der vorgegebene Fertigstellungstermin im November eingehalten werden kann.

Deutlich erkennbar ist, dass das Bahnhofumfeld ein ganz anderes Aussehen und Ambiente erhält. Seitens der Bevölkerung wird die Neugestaltung des Bahnhofumfeldes gelobt, viele äußern sich positiv zu dieser Baumaßnahme, so ist zu hören. Auf alle Fälle wird das Bahnhofumfeld zu einer Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt beitragen, liegt doch der Bahnhof an einer markanten Stelle Waibstadts. Den Zielen der Sanierung "Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Neidensteiner Straße" wird dadurch Rechnung getragen.