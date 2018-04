Neckarbischofsheim. (kel) Wo bis vor 20 Jahren Strickmaschinen für Damenstrümpfe ratterten, werden voraussichtlich zum Jahresende rund 70 Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge einziehen. Eine leer stehende 1100-Quadratmeter-Halle im Oberschoss der früheren Firma Schilling & Reitter erhält elf Wohneinheiten zu jeweils 60 bis 80 Quadratmeter. Hinzu kommt ein Gemeinschaftsraum. Dies sieht der Bauplan vor, der jetzt den Behörden wegen der Nutzungsänderung der bisherigen Gewerbefläche zur Genehmigung vorliegt. Der Landkreis will hier vor allem Flüchtlinge aus Syrien, Eritrea, Afghanistan und vom Balkan unterbringen.

"Sehr ordentlich" und "vor allem für Familien" geeignet - so stellt sich in den Augen von Stefan Becker, Chef des Kreis-Ordnungsamts, die künftige Wohnsituation am östlichen Stadtrand dar. Das Landratsamt steht wegen der weiterhin steigenden Zahl von Asylanträgen unvermindert unter Handlungsdruck. Becker geht davon aus, dass der Rhein-Neckar-Kreis in diesem Jahr etwa 2900 Menschen unterbringen muss. 2100 Plätze sind derzeit vorhanden, wobei das südöstliche Kreisgebiet das größte Kontingent an Zuweisungen übernimmt: Gemessen an der Einwohnerzahl ist die Aufnahme-Quote im Raum Sinsheim/Waibstadt viermal so hoch wie im restlichen Kreisgebiet.

"Wir nehmen Unterkünfte, wo wir sie bekommen", erklärte Stefan Becker gestern bei einem Vor-Ort-Termin zur Verteilung der Flüchtlinge. Die Stadt sei auf den Kreis zugekommen. Für Bürgermeisterin Tanja Grether ist es wichtig, eine "sozialverträgliche Lösung" bei der Asylantenunterbringung zu finden _ dazu gehöre einerseits ein ordentlicher Wohnstandard, andererseits aber auch eine nicht zu sehr verdichtete Belegung.

Beides scheint in der früheren Strumpffabrik gewährleistet: Der Eigentümer, ein Unternehmer aus Epfenbach, will abgeschlossene Wohneinheiten mit Küche und Bad (Stefan Becker sprach von Appartements) schaffen, bei denen die gesetzlich vorgegebene Norm von sieben Quadratmeter pro Bewohner deutlich überschritten wird. Damit und auch aufgrund einer soliden baulichen Qualität sei eine spätere Verwendung der Räume als "normale" Mietobjekte nicht ausgeschlossen. Eine angrenzende Grünfläche soll in einem Teilbereich zu einem Spielplatz umgewandelt werden, kann zur Freizeitgestaltung und zum Gärtnern verwendet werden.

Die Nachbarschaft ist bereits informiert, Bauantrag und Mietvertrag sind offenbar nur noch Formsache. Stefan Becker sprach von "sehr günstigen Konditionen", die dem Kreis offeriert worden seien. Insgesamt handle es sich um eine "ganz tolle Sache". Verwaltet werden soll die Neckarbischofsheimer Einrichtung von der Waibstadter Gemeinschaftsunterkunft aus. Dort werde man die Personalstärke erhöhen, kündigte Becker an.

Bürgermeisterin Tanja Grether will den Antrag zur Nutzungsänderung am 30. Juni dem Gemeinderatsausschuss für Technik und Umwelt vorlegen. Sobald die Formalitäten erledigt sind, soll mit dem Umbau der Fabrikhalle begonnen werden. Gerechnet wird mit einer dreimonatigen Bauphase.

Parallel dazu will Tanja Grether Initiativen zur Flüchtlingsbetreuung starten, um den aus der Erstaufnahmestelle Karlsruhe zugewiesenen Neuankömmlingen eine Hilfestellung zur Eingewöhnung zu geben. Wer sich daran beteiligen will, kann sich jetzt schon unter Telefon 07263/60714 im Rathaus melden.