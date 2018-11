Kürnbach. (db) Einen großen Sprung macht das CNC-Fertigungsunternehmen Fröhlich im Kürnbacher Gewerbegebiet. Mit einem Investitionsvolumen von 15 Millionen Euro verdoppelt das mittelständische Unternehmen die Produktion. Der offizielle Spatenstich wurde von Firmenchef Sven Fröhlich vorgenommen. Die Bagger sind jedoch längst im Einsatz, denn das ambitionierte Vorhaben soll bis Ende August fertig sein. Der Hallenanbau mit einer 1400 Quadratmeter großen Produktionsfläche und einer 900 qm großen Lagerhalle kostet rund drei Millionen Euro und wird mit dem bestehenden Gebäude verbunden. Acht bis neun Millionen Euro werden in Maschinen und Anlagen, sowie flexible Fertigungssysteme investiert. Der Rest geht in die Betriebsausstattung und Büroerweiterung.

Grund zur Eile ist geboten, denn Fröhlich hat einen Großauftrag für die Fertigung von Lkw-Radnaben aus der deutschen Nutzfahrzeugbranche an Land gezogen. Seit mehr als zehn Jahren steht das Kürnbacher Unternehmen mit dem Großabnehmer geschäftlich in Verbindung. Bis Ende 2015 ist das gesteckte Ziel jährlich 400.000 Stück Radnaben zu liefern. "Die langfristige Planungsperspektive ist vorhanden", so Fröhlich, doch Abhängig machen möchte man sich nicht. Das Unternehmen mit seinen modernen CNC Bearbeitungszentren beliefert neben dem Fahrzeugbau auch andere Branchen bis hin zur Luft- und Raumfahrttechnik. Außerdem erfordert der Großauftrag nicht nur die Großinvestition, sondern die Verdoppelung der Belegschaft. Diese soll von derzeit 40 mit 30 zusätzlichen Fachkräften aufgestockt werden. Weiter werden zur Sicherung des künftigen Fachpersonals gleich 15 Auszubildende zum 1. September für den Beruf Zerspanungsmechaniker eingestellt.

Bürgermeister Karl-Heinz Hauser sprach beim Spatenstich die enorme Entwicklung des Unternehmens an, das erst 1991 gegründet und nach und nach im Kürnbacher Industriegebiet erweitert wurde. "Kompetenz und Mut für dieses Projekt kann man nicht als Selbstverständlichkeit betrachten", meinte er und wies darauf hin, dass zur einer intakten, örtlichen Infrastruktur auch Arbeitsplätze gehören. "Zur Stärkung des ländlichen Raums muss man die Möglichkeiten nutzen und, was sehr wichtig ist, Ausbildungsplätze schaffen." Architekt Günter Meerwarth wertete die Terminplanung als äußerst engagiert, zumal am 15. August die Halle übergeben werden soll.