Kirchardt. (isi) Der Gemeinderat hat jetzt einstimmig beschlossen, eine mögliche Sanierung des Schulhausaltbaus voranzutreiben. Falls die Pläne aufgehen, heißt das allerdings, dass der bereits anvisierte Rathausumbau zurückgestellt wird. "Wir müssen Prioritäten setzen", so der klare Standpunkt von Bürgermeister Gerd Kreiter.

Die Verwaltung liebäugelt mit Zuschüssen aus verschiedenen Förderprogrammen für Schulhausmodernisierungen von Bund und Land sowie zur Digitalisierung der Schulen. Um die 30 Prozent werden erhofft, hinzu kommen Mittel aus dem Ausgleichsstock, die ebenfalls dafür beantragt werden könnten. Somit müsste die Gemeinde nur rund die Hälfte der auf eineinhalb bis zwei Millionen Euro geschätzten Kosten finanzieren.

"Wir haben ein über 50 Jahre altes Schulhaus, das eine Renovierung dringend nötig hätte", so Kreiter. Die Liste der Sanierungsrückstände ist lang, die Fenster und Fassade hätten eine energetische Erneuerung nötig, die Verkabelung und die Akustik entsprechen nicht mehr den Mindestanforderungen, die Installationen ebenso wenig, der Brandschutz müsse dringend überprüft werden und auch die Innenwände und die Toiletten hätten etwas mehr als nur einen neuen Farbanstrich nötig. Darüber hinaus müssen ohnehin die künftig nicht mehr benötigten Fachräume für Chemie und Physik an die geänderten Anforderungen an neue Lernformen angepasst werden.

Eine geänderte Verkabelung und Vernetzung der Räume wäre auch für den Rathausumbau nötig. Hinzu kommt ein leerer Schulhausanbau, denn in zwei Jahren wird die Birkenbachschule eine reine Grundschule sein. "Das ist eine einmalige Gelegenheit, wir könnten die Schüler während der Renovierungsarbeiten in den Erweiterungsbauten aus den 90er-Jahren unterbringen", so Bauamtsleiter Michael Baumgartner. Nach dem Umbau beziehen die Schüler ihre neuen Klassenräume, und im dann leeren Anbau könnte in zwei bis drei Jahren das Rathaus entstehen.

Bisher war geplant, dass zunächst der Erweiterungsbau so renoviert werden soll, dass das Rathaus darin seine neue Heimat finden kann. Das wäre ebenfalls dringend nötig, so Kreiter, denn schon jetzt sitzen zu viele Mitarbeiter auf zu engem Raum. Im Gemeindesaal werde das Diskutieren bei hochsommerlichen Temperaturen, gegen die die Klimaanlage vergeblich anzupusten versucht, zur schweißtreibenden Angelegenheit. Doch das alles wäre zu lösen, wenn damit die Schulhaussanierung, die ohnehin für die Folgejahre eingeplant war, zu einem nicht unbeträchtlichen Teil finanziert wäre.

Doch um Fördermittel beantragen zu können, müssen Planungen her, die eingereicht werden können, sobald die Fördertöpfe befüllt sind. "Es gibt sicher viele Kommunen im Land, die darauf spekulieren. Hier müssen wir schnell sein und die Chance ergreifen", so Kreiter. Mit zwei Planungsbüros hatten sich er und Baumgartner bereits intensiver auseinandergesetzt. Für rund 42.000 Euro können die Papiere bis zur Entwurfsplanung von einem Ludwigsburger Büro entwickelt werden, inklusive Fördermittelanträge, Kostenberechnungen und Brandschutz.

Für 16.700 Euro wird ein weiteres Büro die Entwürfe für die Elektroplanung für das Schulgebäude vorbereiten. Zu diesen rund 60.000 Euro kämen keine weiteren Kosten - etwa für einen Architekten - hinzu. Einstimmig folgte das Gremium dem Vergabevorschlag der Verwaltung für eine zukunftsfähige Birkenbachschule.