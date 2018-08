Zuzenhausen. (cba) Seine Seele an den Teufel verkaufen muss der "Brauer aus Leib und Seele" nicht, denn wenn das "heilige" deutsche Reinheitsgebot sein fünftes Jahrhundert voll macht, werden wohl auch mindestens genauso viele Gläser mit dem nach ehernem Gesetz hergestellten Gebräu gefüllt werden. Am 23. April 1516 trat der bayerische Landständetag unter Vorsitz von Herzog Wilhelm IV. in Ingolstadt zusammen und billigte die vom Herzog vorgelegte Vorschrift, dass zur Bierherstellung nur Gerste, Hopfen und Wasser verwendet werden dürften.

Diese Verordnung von damals gilt noch immer, und Wilhelm Werner von der Dachsenfranz-Biermanufaktur mimt beim diesjährigen, gleichnamigen Fest den Verkünder des Reinheitsgebot: Punktgenau am 23. April, dem Tag des Bieres, und auch noch am Tag danach.

Besser hätte es nicht kommen können. Das 500 Jahre alte verbriefte Qualitätsversprechen, dazu eine Legende namens Francesco Regali alias Dachsenfranz, die Kultcharakter genießt, und schließlich das zehnte Dachsenfranzfest, mit dem das Dorf eine Zeitreise mehr als 100 Jahre zurück unternimmt: Alles kommt da zusammen.

Und wenn Geburtstag gefeiert wird, ist der Eintritt frei: Dieses Jahr wird das zweitägige, nostalgisch getönte Spektakel ohne den Obolus am Eingang auskommen müssen: Damit sollten bisher die Kosten für die Gesamtinszenierung mit Theater, Waschweibern, Korbflechter und Gauklern und all dem zeittypischen "Outfit", das beim Zeltaufbau beginnt und bei der Auswahl der Speisen noch lange nicht aufhört, zumindest teils gedeckt werden. "Wir haben einen Haushalt zusammen geschustert, mit dem wir klar kommen, ohne qualitative Abstriche", so Wilhelm Werner, der beim Fest ebenfalls authentisch rüberkommen will und seither einen Vollbart züchtet.

"Wir freuen uns, dass wir eine der zwei Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis sind, die eine Brauerei ihr eigen nennen können" (mittlerweile in siebter Generation), so Bürgermeister Dieter Steinbrenner, der auch in diesem Jahr von einem "riesengroßen Kraftakt" spricht, den Gemeinde, Vereine, Schulen, Kindergärten und Institutionen geeint leisten und der den Aufwand, ein Fest im modernen Stil zu organisieren, weit übersteige. Es sei immer wieder "eine Herausforderung". Nun geprägt vom Jubiläum der deutschen Braukunst sei es aber auch mit Nachdruck "etwas Herausragendes". Dennoch: "Das Fest geht klassisch los", so Dieter Steinbrenner. Mit Umzug: Fußgruppen, Wagen und Beiwerk historisch gewandet.

Ein zentrales Element allerdings wird sich ändern: Der Dachsenfranz. Verkörpert wurde er bislang vom Zuzenhäuser Martin Berberich, der aus gesundheitlichen Gründe dieses Jahr passen muss. Ersatz wurde gefunden, vermelden Werner und Steinbrenner erleichtert. Alles wird nicht verraten. Auch hinter dem Abgang der zentralen Festfigur in den sonntäglichen Abendstunden bleiben wie gewohnt drei Pünktchen auf dem Programmflyer.

Die Inszenierung auf der "Bühne" des Elsenzgestades greift die historische Stunde der Proklamation der damaligen bayrischen Landesordnung und die "wilden Zeiten" davor auf, als noch mit psychoaktiven Pflanzen wie Tollkirsche und Bilsenkraut experimentiert wurde.

500 Jahre Reinheitsgebot spiegelt sich auch in einem Losverkauf wider: 500 Preise gibt es zu gewinnen, vom Freibier bis zum Verwöhnwochenende. Ein weiteres Zuzenhäuser Unikat soll aus der Taufe gehoben werden: Die Wettbewerbstorte, ebenfalls rein von unerwünschten Zutaten (Backmischungen).