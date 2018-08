Von Günther Keller und Roland Wolf

Eschelbronn. Nach 16 Jahren als Verwaltungschef ist für Florian Baldauf Schluss im Eschelbronner Rathaus. Bei der im Frühjahr nächsten Jahres anstehenden Bürgermeisterwahl wird er nicht mehr antreten. Stattdessen will sich der 40-Jährige einen neuen Job in der freien Wirtschaft suchen. Darauf bereitet sich Baldauf derzeit mit einer Ausbildung zum "Business Coach" an der Führungsakademie Karlsruhe vor, die er voraussichtlich in einem Jahr abschließen wird. Zielsetzung ist die beratende Tätigkeit für Kommunen oder Unternehmen.

"Wenn's klappt, ist Eschelbronn für mich eine Lebensstellung" hatte Florian Baldauf am 9. Mai 1999, als ihn die Eschelbronner gerade mit knapp 59 Prozent zu ihrem neuen Gemeindeoberhaupt gewählt hatten, proklamiert. Am Dienstagabend revidierte er vor dem Gemeinderat diese Prognose: Unter "Bekanntgaben" erklärte er seine Zukunftspläne. Die Eschelbronner Kommunalpolitik wird dabei keine besondere Rolle mehr spielen. Bemerkenswert: Mit Florian Baldauf scheidet nun bereits der dritte Bürgermeister des Schreinerdorfs vorzeitig aus. Dieter Janitza verlor den Posten mit 45 Jahren, nachdem Tricksereien bei der Abrechnung eines kommunalen Bauprojekts bekannt geworden waren. Dessen Nachfolger Jürgen Gredel warf mit 53 nach nur einer Amtsperiode entnervt das Handtuch und versuchte wenig später vergeblich einen neuen beruflichen Anlauf bei der Bürgermeisterwahl in Brühl.

Konkrete Gründe für den angestrebten Berufswechsel nannte Baldauf nicht. Unzweifelhaft dürfte der Entschluss jedoch im Zusammenhang mit dem Baudesaster am Kindergarten und dem tragischen Tod von drei Handwerkern auf der Baustelle im Frühjahr vorigen Jahres stehen. Die Geschehnisse und ein nicht immer glückliches Krisenmanagement nahmen den Rathauschef psychisch schwer mit. Auch die komplexe Situation rund um das frühere Möbelhaus Streib, die bisweilen sehr kritischen Begleittöne aus dem Gemeinderat und die latenten Finanznöte der Kommune setzten Baldauf zu. All dies zusammen dürfte in den Entschluss gereift sein, sich ein neues Betätigungsfeld zu suchen.

Dabei hatte Baldaufs Amtszeit 1999 nach den Turbulenzen um seine beiden Vorgänger durchaus vielversprechend begonnen. Die Dorfbewohner nahmen den aus dem Schwarzwald kommenden Diplom-Verwaltungswirt mit offenen Armen auf und konnten davon ausgehen, dass der sympathische Jungpolitiker mit dem schwäbischen Zungenschlag die Gräben im Dorf rasch zuwerfen werde. Der gebürtige Lauterbacher (bei Schramberg) war eher zufällig in die Kraichgaukommune gekommen - und zwar über seine damalige Freundin und heutige Frau Ortrun, eine gebürtige Waibstadterin. Die beiden hatten sich während des Studiums kennen und lieben gelernt. Als Baldauf am Rosenmontag 1999 auf eine Stellenausschreibung "Bürgermeister für Eschelbronn gesucht" stößt, beschlossen die beiden, er solle sich dort bewerben. Zuvor hatte der damals 26-Jährige zunächst zwei Jahre im Rathaus in Hardt und im Landratsamt in Rottweil gearbeitet und anschließend an der Fachhochschule in Kehl studiert. Weitere Stationen waren das Landratsamt Villingen-Schwenningen, die Stadtverwaltung Blumberg und eine Krankenkasse.

Dass der parteilose Baldauf sich bei der Wahl in Eschelbronn letztlich klar durchsetzen konnte, galt damals als Überraschung. Acht Jahre später wunderte sich allerdings über die Wiederwahl mit fast 90 Prozent niemand mehr. Der Bürgermeister und mit ihm seine Familie mit den Kindern Enya und Finn schien endgültig im Dorf und im Rathaus angekommen. Man konnte davon ausgehen, dass der immer noch vergleichsweise junge Dorfchef seinen Job wahrscheinlich bis zur Rente machen würde. Mit der Marktplatzsanierung, dem S-Bahn-Anschluss, der Erschließung eines neuen Wohngebiets und der Aufnahme ins Landesentwicklungsprogramm zeitigte Baldaufs Politik durchaus Erfolge. Auseinandersetzungen etwa um den Schreinermarkt oder um kommunalen Investitionen im Gemeinderat zeigten allerdings auch, dass das Gemeindeoberhaupt zunehmend dünnhäutig und sensibler gegenüber Kritik geworden war - eine Empfindsamkeit, die zuletzt auch in gesundheitliche Probleme überzugehen drohte. Insofern dürfte der angekündigte Rückzug als auch ein Stück Selbstschutz einzuordnen sein. Vor einem Vierteljahr sagte er zu seinen beruflichen Zukunftsplänen: "Ich weiß nicht, was morgen ist. Wenn mir morgen jemand ein tolles Angebot macht, wie damals am Fasnetsmontag 1999...".