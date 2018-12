Von Christian Beck

Sinsheim. Noch stehen im Flur Leitern und Farbeimer. Doch spätestens am 10. Juli wird es in der Werderstraße 12 ganz anders aussehen. Den an diesem Tag beginnt der Umzug der Mitarbeiter in das dann fertig sanierte Amtsgericht. Für rund zwei Millionen Euro wurde das Innenleben des 121 Jahre alten Gebäudes völlig umgestaltet, die 26 Mitarbeiter waren seit Herbst 2015 ins nebenstehende ehemalige Flurbereinigungsamt umgezogen.

Dieser Umzug war laut Verwaltungsleiterin Yvonne Roos zunächst aber gar nicht vorgesehen. Zunächst wurde deshalb das Dachgeschoss bei laufendem Betrieb umgebaut, Richter und Rechtspfleger kämpften mit Staub und Lärm. Dann setzte sich die Erkenntnis durch: Auch der Rest des Gebäudes hat eine Sanierung bitter nötig. In der Folge wurden sämtliche Fenster erneuert, außerdem die Toiletten, die Elektrik und die meisten Böden. Und natürlich wurde alles neu gestrichen: Statt den Brauntönen der 70er-Jahre - zuletzt war 1975 renoviert worden - zeigen sich die Wände nun in einem hellen Beigeton.

Außen hingegen hat sich das Gebäude kaum verändert: Hinzugekommen ist ein Fahrstuhl, der das Amtsgericht behindertengerecht macht. "In der Vergangenheit mussten manchmal vier starke Männer einen Rollstuhlfahrer reintragen", erinnert sich Roos. Außerdem finden sich an der rückwärtigen Seite des Gebäudes größere Gauben, die des Dachgeschoss mit mehr Licht versorgen. Dort, wo sich unter anderem die frühere Hausmeisterwohnung befunden hat, arbeitet künftig die Verwaltung. Zudem wird für Nachlassangelegenheiten wie die Lagerung von Testamenten mehr Raum benötigt.

Dies war ein weiterer Grund für den Umbau: Alle staatlichen Notariate werden aufgrund einer Reform bis zum Jahresende aufgelöst werden, deren Zuständigkeiten gehen auf die Amtsgerichte über. Außerdem verfügt das sanierte Amtsgericht über eine strikte Trennung in einen öffentlichen und einen nicht-öffentlichen Bereich: Eine Sichtkontrolle sowie Glastüren sollen die Mitarbeiter künftig besser schützen. Denn: "Die Leute werden immer aggressiver", berichtet Susanne Puhl, Direktorin des Amtsgerichts. So werden bei Einlasskontrollen unter anderem immer wieder Messer gefunden.

Außerdem hat der Umbau auch die Voraussetzung für die elektronische Akte geschaffen, mit der die Gerichte in Zukunft arbeiten werden. Bis dahin ist aber Papier das Mittel der Wahl. Und wird als solches weiter archiviert werden. Dank einer Belüftungsanlage im Keller soll dies künftig unter besseren Bedingungen geschehen: In dem feuchten Untergeschoss hatten Schriftstücke Schimmel angesetzt.

Neben all dem Mobiliar sind es eben jene Akten, die ebenfalls umziehen müssen. Allein die Unterlagen von über 1000 Personen, um deren Betreuung sich das Amtsgericht kümmert, füllen unzählige Kartons. Vom 10. bis 12. Juli soll der Umzug erledigt werden, erklärt Roos. Verhandlungen werden in dieser Woche keine stattfinden. Zudem seien die Mitarbeiter in dieser Zeit nicht immer erreichbar - schließlich ziehe die Telefonanlage mit um. Die Verwaltungsleiterin hofft, das nichts vergessen wird - es wäre nicht das erste Mal. So existiert das Gerücht, dass beim Bau des Amtsgerichts im Jahr 1896 der Sitzungssaal nachträglich angebaut werden musste...