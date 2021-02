In der Brunnenschule in Waibstadt kommen die Kinder alle zwei Tage in den Unterricht. Foto: Anjoulih Pawelka

Waibstadt/Neckarbischofsheim. Nach fast drei Monaten Homeschooling haben an diesem Montag die Grundschulen wieder geöffnet. Auch wenn die Kinder nur wenige Stunden in der Woche Unterricht haben, ist das für viele Eltern eine Erleichterung. Hätte man ihr vor zwei Jahren erzählt, dass sie irgendwann mal darüber froh sein würde, dass ihr Kind drei Stunden am Tag in der Schule ist, hätte sie demjenigen einen Vogel gezeigt, erklärt eine alleinerziehende Mutter aus Waibstadt, die der RNZ erzählt, wie sie den Alltag mit ihren drei Kindern und Homeschooling empfindet.

Das Hauptproblem sei der Spagat zwischen der Rolle als Mutter und der als de facto Lehrerin. Vor allem die ständigen Diskussionen, wann was gemacht werden müsse in Sachen Homeschooling, seien eine Belastung. In der Schule könnten die Kinder nicht sagen, dass sie die Aufgaben nicht machen, daheim sei das bei ihr ständig Thema. Die Folge: Schon morgens gibt es Streit. Es sei "anstrengend", die Kinder zu unterrichten neben ihrem normalen Beruf und dem Haushalt. "Du kannst das nicht leisten mit drei Kindern", sagt sie.

Doch wie läuft es in den Grundschulen derzeit eigentlich ab? Die Modelle zum Beispiel in Waibstadt und Neckarbischofsheim unterscheiden sich. Überall sind die Klassen geteilt, und jeweils zwei Klassenstufen haben Präsenzunterricht. An der Brunnenschule in Waibstadt dauert dieser von 7.45 bis 10.15 Uhr, danach kommt die andere Hälfte der jeweiligen Klassen zum Zug, die dann bis 13 Uhr Unterricht haben. Die Schülerinnen und Schüler kommen nicht wochenweise wie zum Beispiel in Neckarbischofsheim, sondern wechseln täglich zwischen Homeschooling und Präsenzunterricht. Das komme den Schülern entgegen, sagt Schulleiterin Petra Burger. Das habe auch den Vorteil, dass alle Kinder bereits diese Woche kommen können. Und Grundschüler bräuchten einfach auch die Nähe.

Hintergrund Wie lief der erste Tag nach so langer Zeit mit Fernlernen, und wie sieht es aus mit dem Infektionsschutz? Wir haben nachgefragt. An der Grundschule Neckarbischofsheim ist Rektorin Kerstin Rieder "zufrieden für den ersten Tag" der Öffnung. Das Lehrerkollegium sei, was die Stimmung wegen möglicher Ansteckung angeht, "gelassen": "Es ist nun mal so", sagt Rieder. Ihre [+] Lesen Sie mehr Wie lief der erste Tag nach so langer Zeit mit Fernlernen, und wie sieht es aus mit dem Infektionsschutz? Wir haben nachgefragt. An der Grundschule Neckarbischofsheim ist Rektorin Kerstin Rieder "zufrieden für den ersten Tag" der Öffnung. Das Lehrerkollegium sei, was die Stimmung wegen möglicher Ansteckung angeht, "gelassen": "Es ist nun mal so", sagt Rieder. Ihre Kollegen seien "stets motiviert" und man sei gerne Lehrer der Kinder. Klar gebe es auch ein "mulmiges Gefühl", aber das habe wohl fast jeder in Deutschland. Man habe nach langem Warten FFP2-Masken vom Land bekommen und achte "ganz strikt auf Trennung" der Kinder. Zudem könne man die Klassenräume sehr gut lüften, und die Temperaturen ließen das nun auch besser zu. Die Kinder seien, was die Hygienemaßnahmen angehe, auch sehr diszipliniert, erzählt Rieder. Den Erstklässlern müsse man aber vieles erklären, das noch neu für die Kinder ist. Ängste der Kinder wegen der Pandemie wurden nicht beobachtet. Die Kinder kamen gerne und motiviert in die Schule. Die Schule lässt die Eltern zudem selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in den Präsenzunterricht lassen wollen. Für manche Eltern fühle es sich nicht richtig an, ihr Kind jetzt zur Schule zu schicken, sagt Rieder. Am Montag sind deshalb sieben der insgesamt 85 Kindern, die in dieser Woche Präsenzunterricht haben, zu Hause geblieben. Die Rektorin rechnet aber damit, dass sich diese Zahl erhöhen wird, falls die Inzidenz weiter steigt. Sie hat aber auch gemerkt, dass "die Kinder strahlen" und fürs Erste wieder richtig froh sind, zurück in die Schule gehen zu können.

In Neckarbischofsheim hingegen ist das System ein anderes. Für eine Woche haben die Klassen 1 und 3 Präsenzunterricht in der Schule, während die Klassen 2 und 4 zu Hause Fernunterricht über Videokonferenz haben, der mithilfe von Materialpaketen und über "Moodle" gestaltet wird. In der nächsten Woche wird dann gewechselt. Momentan werden überall nur drei Fächer unterrichtet, nämlich Deutsch, Mathe und Sachkunde. Statt den vorgegeben zehn Wochenstunden unterrichtet die Grundschule in Neckarbischofsheim 20, also vier am Tag. In Waibstadt sind es 15 Stunden innerhalb von zwei Wochen. Auch das sei schon mehr, als das Land mit zehn Stunden in zwei Wochen vorschreibt, sagt Burger. Mehr Unterricht sei personell nicht möglich.

Während in Neckarbischofsheim die Lernplattform "Moodle" genutzt wird, ist man in Waibstadt davon wieder abgekommen. Das sei zu schwierig für die Schüler und teilweise auch zu "aufwendig" für die Lehrenden. Burger erklärt, dass sie da auch weniger Rückendeckung vonseiten des Kollegiums erfahren habe. Nun nutzt die Schule eine andere Plattform.

Die alleinerziehende Mutter hat das Gefühl, dass in Waibstadt viel ausprobiert wird. Das Verständnis dafür ist nicht allzu groß. "Wir sitzen doch alle schon seit Wochen im Lockdown. Was will man da noch ausprobieren?" Sie versteht nicht, warum man den Schülern nicht gleich das Programm beibringt, das auch in den weiterführenden Schulen genutzt wird.

Schulleiterin Burger hält dagegen: "Man muss die Kirche im Dorf lassen." Und sie sei sich sicher, dass die Kinder sich schnell umstellen könnten. Gerade für Erstklässler sei "Moodle" zu komplex. Burger vergleicht das mit Schwimmen lernen. Da gehe es am Anfang auch nicht um die perfekte Technik, sondern darum, erst mal im Wasser zurechtzukommen.

Und auch in Sachen Videokonferenzen gehen die Ansichten von Eltern und Lehrern ein wenig auseinander. Burger ist klar, dass den Eltern viel zugemutet wird, auch weil es in der Brunnenschule nicht so viele Videokonferenzen gibt. Wie die Mutter erzählt, sei in der Klasse ihres Kindes erst seit Kurzem überhaupt Onlineunterricht angeboten worden. Ihrer Erfahrung nach läuft das "ganz okay".

Die Schulleiterin wiederum spricht von vielen Verbindungsproblemen und dass die Kinder dem Unterricht teilweise nicht folgen könnten. Dass es eigentlich keinen "durchgestylten Unterricht" im klassischen Sinne mit den Grundschülern gibt, läge auch daran, dass den Kindern die Geräte fehlten. Außerdem weist sie darauf hin, dass es für Familien auch stressig sein könne, wenn alle Kinder gleichzeitig in Konferenzen sitzen. Bei der Mutter zu Hause ruft alle zehn Minuten eines ihrer Kinder bezüglich des Homeschoolings nach Unterstützung. Wenn sie nicht gleich kommt, sind die Kinder beleidigt. "Ich kann mich nicht zerreißen", sagt sie.

Mittags geht sie ihrem Beruf nach, den sie nicht im Homeoffice ausüben kann, und muss nebenher auch noch den Haushalt schmeißen. Ihre Kolleginnen hätten teilweise auch schon "einen Hals" auf sie, weil sie dauernd die Schichten wechseln muss. "Das sieht keiner der Lehrer", sagt sie und fragt: "Wo bleiben die Mütter dabei?"

So wie auf diesem Symbolbild geht es derzeit vielen Eltern, die mit ihren Kindern zu Hause lernen müssen. Stress und Frustration sind auf beiden Seiten programmiert. Eine Entlastung ist da der Präsenzunterricht, der nun zeitweise wieder stattfindet.

Auch Burger erzählt von deutlich mehr Stress, den das Homeschooling bedeutet. Sie brauche die vierfache Zeit an Vorbereitung, da sie zum Beispiel Lernvideos produziert. Außerdem könne sie nicht auf Materialien zurückgreifen, die im Klassenzimmer vorhanden sind. Das würde nur gehen, wenn sie davon so viele hätte, dass sie diese allen Kindern anbieten könnte.

Dass Kinder, die daheim weniger Unterstützung erfahren, im Nachteil sind, darüber sind sich die beiden Frauen einig. Gerade was das Homeschooling betrifft, bei dem die Materialien wochenweise ausgeliefert werden und die Eltern die Aufgaben mit den Kindern flexibel bearbeiten können, sei das für Kinder aus bildungsfernen Schichten nicht machbar. Da helfe auch das Angebot der Lehrer nicht, dass sich die Kinder melden können. Das würden Grundschüler einfach nicht machen, sagt die Mutter. Burger glaubt auch, dass die Schere sich weiter öffnet.

Was sich die beiden Frauen für die Zukunft wünschen? Für Burger ist es mehr Planungssicherheit, die über die kommenden zwei Wochen hinausgeht. Die Mutter wiederum wünscht sich mehr Struktur vonseiten der Schule und einen Lernplan, den die Politik den Gegebenheiten anpasst. Das würde auch den Druck nehmen, dass das Kind eventuell Lücken wegen ihres Homeschoolings hat.