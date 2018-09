Von Tim Kegel

Sinsheim-Waldangelloch. Noch nicht begonnen, sorgt die anstehende Sanierung der Waldangellocher Ortsdurchfahrt schon für Spannungen unter der Bevölkerung: Anlass ist der öffentliche Busverkehr. Nach neuesten Erkenntnissen wird es wohl zu massiven Einschränkungen während der anderthalbjährigen Bauphase kommen. Anwohner müssten Wege von bis zu 900 Metern zu Fuß zurücklegen, um zu einer provisorischen Haltestelle zu gelangen, die im Moment am Ortseingang Richtung Michelfeld eingerichtet wird.

Eine Frau, die nicht genannt werden will, schildert ihre Situation: Ihr Mann sei gehbehindert, etliche Hundert Meter gehen - zumal häufiger in der Woche - das sei "nicht zu schaffen". Im Ort lebten zahlreiche ältere Menschen mit Gehhilfen, klassische Bus-Nutzer. Mangels eigener Autos und zugleich weniger örtlicher Einkaufsmöglichkeiten seien sie in besonderem Maß auf den Bus nach Michelfeld angewiesen. Alte Menschen, Alleinstehende, Personen mit geringem Einkommen seien die Benachteiligten dieser Baustelle, glaubt die Frau.

Im Ort mache sich Angst breit - "für 18 Monate oder noch länger" vom Geschehen abgehängt zu werden. Denn schon jetzt habe sich der Beginn der Arbeiten vom zeitigen Frühjahr zunächst auf Sommer und nun, laut Ortschaftsrat, auf den 24. September verzögert. "Wer weiß, was noch alles kommt?" Es gebe Waldangellocher, denen angst und bange sei, den Ort aus eigener Kraft nicht mehr verlassen zu können, ohne Helfer und - mangels erreichbarem Stadtbus - ohne Hilfsmittel dazustehen. "Berufstätige ohne Auto sind aufgeschmissen."

Viele pflichteten daher Kurt Haag bei, dessen Leserbrief am vergangenen Dienstag in der RNZ abgedruckt wurde: Haag hatte mit der Behauptung für Aufsehen gesorgt, "alle Waldangellocher Haltestellen" würden durch einen einzigen Halt am Ortseingang ersetzt, für den gerade ein Wendehammer mit Beschilderung eingerichtet werde. Die sei "ein untragbarer Zustand", schrieb Haag. Da dieser nicht ausreichend vom Rathaus kommuniziert worden sei, beschleiche ihn der Eindruck, "dass man die Bürger kurzfristig vor vollendete Tatsachen stellen" wolle. Haag regte den Einsatz kleinerer Busse "oder eines innerörtlichen Shuttle-Verkehrs" an, trotz der Kosten, welche dadurch verursacht würden. Bei der Bekanntgabe der Änderungen im Ortschaftsrat sei lediglich von Problemen mit langen Gelenkbussen die Rede gewesen; bei einer Bürgerinformation im Februar habe das Rathaus zugesichert, "Behinderungen während der Bauzeit zu minimieren und transparent und offen zu kommunizieren", so Kurt Haag, der stattdessen von einer "Verhinderung des Nahverkehrs" spricht.

Oberbürgermeister Jörg Albrecht sei über die "Art und Weise der Beschwerden in Waldangelloch überrascht" gewesen, vor allem davon, dass diese bereits kurz nach der Bekanntgabe der Planänderung im Ortschaftsrat öffentlich gemacht worden seien. Die Sitzung des Ortsgremiums war am vergangenen Freitag, das Thema Waldangelloch sei daraufhin bei einer Amtsleiterrunde diskutiert worden, welche am vergangenen Montag stattfand. "Lassen Sie uns doch erst mal reagieren", mahnt Albrecht in Richtung der Kritiker. Ein Problem müsse "zunächst benannt, erkannt und weitergegeben werden", so Albrecht. Tatsächlich müssten im Moment rund 800 Meter zur Haltestelle zurückgelegt werden - ob sich dies je ändern lasse, "ob wir eine Lösung finden oder nicht" sei momentan noch nicht klar. "Wir arbeiten aber daran."

Die Verlegung der Haltestellen betreffend räumt der OB ein, dass sich die Lage kurz vor Beginn der Baustelle "nicht zu 100 Prozent wie zuvor auf dem Reißbrett" darstelle. Manches funktioniere nicht so, wie am Anfang gedacht, es handle sich bei den Planungen des Großprojekts "um ein komplexes Gefüge". Von vornherein sei klar gewesen, "dass jeder Abstriche machen muss", in der Waagschale liege aber auch "eine neu gemachte Straße".

Es gebe zurzeit "20 Baustellen mit Beeinträchtigungen für Bürger" im Sinsheimer Stadtgebiet. Nicht überall ließen sich optimale Übergangslösungen finden, "ohne kostenmäßig und anderweitig ein Fass aufzumachen" und Begehrlichkeiten zu wecken. Als Beispiel ähnlich aufwendiger Verfahren führt Albrecht Projekte wie Sanierungen von Schulen mit Hunderten Schülern an oder auch die Erneuerung der Neulandstraße. Damals musste das Rathaus bei manchem Gewerbebetrieb eine 24-stündige Anfahrbarkeit gewährleisten, was "ohne Probleme verlaufen" sei.