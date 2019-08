Von Tim Kegel

Sinsheim. Am Samstag, 24. August, ist die Bundesliga wieder zurück in Sinsheim, dann ist Werder Bremen zu Gast in der "PreZero"-Arena. Diesen Sonntag trifft die TSG 1899 Hoffenheim auswärts auf Eintracht Frankfurt. Zur Saisoneröffnung sprachen wir mit Polizeisprecher Norbert Schätzle über Verkehr, Sicherheit und Fankultur.

> Verkehrsprobleme erwartet Schätzle weniger an der Hauptstraße, die zur Zeit wegen einer Sanierung gesperrt ist. "Mit Sicherheit" werde jedoch der Bau des Kaufland-Markts - verbunden mit einem zu bauenden Kreisverkehr zwischen Neuland- und Gutenbergstraße - für massive Behinderungen sorgen, was "einiges an Kopfzerbrechen" bereiten wird. Zurzeit erarbeitet die Stadt Sinsheim ein Konzept der Teil- oder Vollsperrung der Neulandstraße. Die bis zu 7500 Fahrzeuge pro Heimspieltag müssten dann ihren Weg zum Stadion finden - oder suchen, was zu angespannten Situationen und langen Staus führen wird. Schätzle, selbst Kraichgauer, rät Einheimischen dazu "unbedingt öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen". Dies gelte aller Voraussicht nach "zumindest für die Hinrunde".

Seit Regionalliga-Zeiten begleitet Polizeisprecher Norbert Schätzle, hier beim RNZ-Gespräch, die TSG-Hoffenheim. Foto: Falk-Stéphane Dezort

> Risikospiele gibt es, selbst wenn die Polizei den Begriff vermeiden will. "Besonderes Augenmerk" hätten klassischerweise die Begegnungen mit Borussia Dortmund und dem Aufsteiger 1. FC Köln; da es "Gerichtsverhandlungen gab" gegen Fans wegen Schmähgesängen über TSG-Mäzen Dietmar Hopp. Deren Ultra-Gruppierungen und Aktive Fanszene hatten in den zehn Jahren Bundesliga in Sinsheim immer wieder für "viele Ereignisse rund ums Spiel" gesorgt, darunter die Hopp-Beleidigungen, aber auch Aktionen, von denen viele Zuschauer gar nichts mitbekommen, wie so genannte Blockstürme, um Personen ohne Karten oder mit Stadionverbot, vorbei am Sicherheitsdienst, den Zugang in die Arena zu ermöglichen. Letztendlich müsse man immer wachsam sein: Dass auch das Baden-Derby gegen den SC Freiburg ein "Spannungspotenzial" hat, zeigten Ausschreitungen in der Innenstadt im Oktober 2016. Mehrere Menschen wurden damals verletzt, kamen teilweise ins Krankenhaus. Beruhigt habe sich indessen die Situation rund um die Partien gegen Eintracht Frankfurt, durchaus bekannt für eine kernige Fanszene.

> Kameras und Mikrofone - ihr Einsatz ist bei Fans umstritten. In Gerichtsprozessen war von einem "Richtmikrofon über dem Block" die Rede, das es laut Schätzle "so nicht gibt". Es würden allerdings "synchronisierte Lichtbild- und Tonaufnahmen gefertigt". Dies geschehe ab dem Moment, ab dem sich Straftaten wie verächtliche Banner, Zünden von Pyrotechnik anbahnen. Polizisten im Stadion seien darauf spezialisiert, "diese Momente zu erwischen" und könnten abschätzen, wenn es zu solchen Situationen kommt.

> Kameras auf dem Weg zum Stadion gebe es nicht - entgegen eines Gerüchts, das in Sinsheim immer wieder aufkommt: "Dies ist wegen fehlender Rechtsgrundlagen nicht machbar", betont Schätzle. Allerdings dürften Beamte der Beweissicherungseinheit filmen, "wenn aus einer begleiteten Gruppierung heraus Straftaten begangen werden".

> Gesichtserkennungssoftware gibt es nicht: Diese sei in Deutschland "kein rechtsstaatliches Mittel". Der Abgleich biometrischer Daten mit Angaben in Registern und Auskunftdateien werde von Skeptikern zwar skandiert, weiß Schätzle, gehöre aber "in den Bereich des Films".

> Stadionverbote zu überwachen ist kein Leichtes; hierzu stehe man im Kontakt mit den Behörden und szenekundigen Beamten der Gastvereine. Außerdem habe man ein Auge auf die Fans; dies nicht nur "an neuralgischen Punkten" wie den Gästeblocks, sondern auch was den Bahn- und sogar den über die Autobahn anrollenden Verkehr betrifft. Hinter einem Bundesligaspiel stehe "ein riesiger Kommunikationsaufwand".

> Pyrotechnik und auch riesige Banner finden trotz Kontrollen regelmäßig ihren Weg ins Stadion. Bekannt ist, dass verbotene Gegenstände oft am - oder sogar im - Körper in den Block geschleust werden. Immer wieder stehen auch Service- und Sicherheits-Mitarbeiter als Kuriere in Verdacht, was Schätzle für Sinsheim ausschließt. Oder es werden Stoßzeiten und Momente der Unachtsamkeit ausgenutzt. Schätzle hält sich "aus taktischen Gründen" eher bedeckt. Doch er nickt und spricht von einem "hoch konspirativem Vorgehen von Problemfans".

> Personalstärke und Einsatzkosten variierten stark, je nach Risikobewertung und anderen Kriterien, etwa Verkehrsfragen, sagt Schätz-le. Die Polizei lässt sich hier ungern in die Karten schauen. Aus Bremen ist bekannt, dass 200 bis 250 Polizisten bei Spielen mit eher niedrigem Gefahrenpotenzial im Einsatz sind. Die Zahl beim Derby gegen den Hamburger SV lag jedoch bei über 950 Beamten. Beim Zweitligaspiel zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig 2016/17 seien laut Bericht der Süddeutschen Zeitung rund 2500 Beamte im Einsatz gewesen; der Einsatz habe rund 1,2 Millionen Euro gekostet, die Hilfe der Bundespolizei nicht eingerechnet. In Sinsheim sind die Verhältnisse dann doch kleinräumiger: Als Hausnummer setzt Schätzle "im Schnitt rund 120 Polizisten" an. Es gab aber auch schon Spiele mit "mehr bösen Buben" und rund 400 Beamten im Einsatz. Die Kosten trägt - wie bei anderen Polizeieinsätzen auch - der Steuerzahler.

> Schmährufe zu ahnden sei " zwar im Interesse der Kraichgauer Fans", habe aber auch einen strafrechtlichen Charakter und unterliegt somit einer Strafverfolgungspflicht durch die Polizei. ergänzt Schätzle. Persönlich kann er das Interesse Dietmar Hopps an einer Verfolgung nachvollziehen. Er hat ein Strafantragsrecht, das er mittlerweile nutzt. "Obwohl ,nur‘ eine Beleidigung vorliegt, sei die öffentliche Wirkung eine andere, wenn der Ruf "aus tausenden Kehlen" komme.

> Erfreuliche Erfahrungen fallen Norbert Schätzle, der die TSG seit Regionalliga-Zeiten begleitet, viele ein. So denkt er insbesondere an die internationalen Begegnungen gegen Liverpool und Manchester mit den friedlichen Fanfesten in der Sinsheimer Innenstadt. Auch den gewachsenen guten Kontakt zur TSG Hoffenheim, zum Fanprojekt, der Deutschen Bahn und der Palatina Bus sowie der Stadt Sinsheim hebt der Polizeisprecher hervor.