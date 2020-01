Von Hans-Joachim Of

Sinsheim. Mit der 158-maligen Nationalspielerin Anja Mittag haben sie nur den Nachnamen gemein, doch Fußball und besonders die TSG 1899 Hoffenheim sind auch für die leidenschaftlichen Fans Traudel und Walter Mittag die Nummer eins, bedeuten Freude und Lebensinhalt. Seit dem Bundesliga-Aufstieg des früheren Dorfvereins im Jahre 2008 hat das Ehepaar, das zwar in Haßmersheim wohnt, doch Sinsheim und Zuzenhausen als zweite Heimat auserkoren hat, fast keine Begegnung der Kraichgauer verpasst.

Seit dieser Zeit signalisieren zwei blaue Hoffe-Fahnen an den Fenstern des eigenen Wohnhauses den vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern: "Hier ist Hoffenheim-Land." Zudem steht in großen Buchstaben über der Garageneinfahrt "TSG 1899". Dabei sind die Dauerkartenbesitzer aus der Südkurve nicht nur bei den Heimspielen in der Arena hautnah dabei. "Natürlich reisen wir auch zu allen Spielen im Fanbus Nummer 1 der Globetrotters quer durch Deutschland mit", betont der 77-jährige Walter Mittag. Früher hat er selbst als Torwart in der 2. Amateurliga seines Heimatvereins SV Haßmersheim viele Jahre aktiv gespielt und bis zu seiner Pensionierung als Hochkranführer und später bei der Bundeswehr gearbeitet.

Als der Fanclub, der inzwischen rund 50 Mitglieder zählt, im Jahre 2013 gegründet wurde, waren beide mit im Boot und Traudel Mittag, 75, hatte bis vor einiger Zeit jahrelang bei den Pausen auf den Autobahnraststätten selbst gebackenen Kuchen und Kaffee serviert. Klar, dass die beiden Söhne des fußballverrückten Paares ebenfalls mit dem "Hoffe-Virus" infiziert wurden und oftmals die TSG-Spiele in der Sinsheimer PreZero-Arena besuchen. Doch nicht genug, schließlich gibt es auch noch die U 23 und das im Moment sehr erfolgreiche Frauenteam. "Klar, dass wir auch zu diesen Spielen nach Hoffenheim und ins Dietmar-Hopp-Stadion fahren", eröffnen sie und schieben lachend nach: "Ohne uns spielen die doch gar nicht!"

Auch ein Besuch beim Trainings- und Leistungszentrum in Zuzenhausen steht häufiger im Terminplan. Schließlich wollen sie den Kickern bei den täglichen Übungen zuschauen. "Für uns ist die TSG eine Herzensangelegenheit", betonen die Mittags, die sich kürzlich über den Besuch von TSG-Profi Lukas Rupp bei der Weihnachtsfeier des Fanclubs in Zuzenhausen freuten. Überhaupt: Als im April 2012 die goldene Hochzeit der beiden Fans anstand, wurden sie zu ihrer Überraschung von Stadionsprecher Mike Diehl übers Mikrofon beglückwünscht. Er bat sie auf den Rasen und überreichte im Auftrag des Vereins ein Präsent. "Ein schöne Sache, die unser Freund Thomas Zachler eingefädelt hatte", verrät Traudel Mittag.

Vor drei Jahren hatte sie auf dem Weg ins Stadion beim Spiel in Mönchengladbach einen Herzinfarkt erlitten und musste dort ins Krankenhaus. "Damals haben wir leider vier Spiele verpasst", erinnert sich die heute wieder fitte Traudel Mittag, die sich später über die Genesungswünsche des Vereins und ein Trikot freuen durfte.

Natürlich gab es in der Vergangenheit Höhepunkte zuhauf. "Schon die Aufstiegsfeier in die Bundesliga, damals in der Halle in Sinsheim, war ein unvergessliches Erlebnis, ebenso die vom Verein organisierten Grillfeste in Oberhof", erinnert sich Walter Mittag. Unvergesslich auch die Rettung mit dem 2:1-Sieg in Dortmund 2013 mit den zwei Salihovic-Toren und der atemberaubenden Dramaturgie, das Champions-League-Spiel beim Olympique Lyon oder die Halbfinals in der Youth League in Nyon/Schweiz. Überall waren die Mittags hautnah im Stadion dabei, nahmen lange Fahrten in Kauf.

Einem Ritual folgend, wird bei der Rückkehr in heimische Gefilde, die oftmals mitten in der Nacht oder am frühen Morgen erfolgt, für jedes geschossene Auswärtstor am Kreisel vor der Sinsheimer Arena unter lautem Jubel eine Ehrenrunde gedreht. "Nach dem Sieg in München haben wir noch ein paar Schleifen draufgesetzt", lassen Traudel und Walter Mittag wissen.

Ob sie mit dem bisherigen Rundenverlauf zufrieden sind und wie die TSG am Ende abschneidet? "Nach den vielen Abgängen und dem mageren Saisonauftakt sind wir im Moment optimistisch und hoffen, dass am Ende ein Tabellenplatz zwischen vier und sieben herauskommt", lautet ihr Tipp. Zunächst steht am Sonntag, 26. Januar das Spiel in Bremen an. Natürlich werden Traudel und Walter Mittag im Stadion sein und "ihrer TSG Hoffenheim" die Daumen drücken.