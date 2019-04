Sinsheim. (of) Carlos Eduardo, Luis Gustavo, Roberto Firmino, Joelinton oder zuletzt der junge Lucas Ribeiro. Die Liste der Brasilianer, die bei der TSG 1899 Hoffenheim unter Vertrag standen oder aktuell im Kader sind, ist lang. Cesar Thier kennt sie alle, er wurde in Brasilien geboren. Der 51-jährige frühere Torwart, der selbst in der Regionalliga und der 2. Bundesliga die Kickstiefel schnürte, ist seit elf Jahren als Teambetreuer und "gute Seele" Ansprechpartner, Übersetzer oder Helfer für alle schriftlichen Angelegenheiten, speziell für die portugiesisch- oder spanischsprechenden TSG-Profis.

"Ich pflege immer noch Kontakt zu vielen unserer ehemaligen Spielern, nicht nur zu den Brasilianern", berichtet er. Gerade Firmino habe sich seine Karriere hart erarbeitet. Trotz seines Erfolges sei er sehr bodenständig. Und Joelinton? "Seine Einstellung ist sehr professionell. Joe arbeitet hart, ist positiv, fleißig und hilfsbereit, hat ein großes Herz. Er wird mit Sicherheit seinen Weg gehen." Mit den Brasilianern, wozu auch der in Deutschland geborene Leonardo Bittencourt gehört, geht er gelegentlich essen. Im Sommer wird gegrillt.

Cesar Thier weiß selbst am Besten, wie schwer es sein kann, wenn man aus einem anderen Kulturkreis kommt. Im Jahr 1993 hatte es ihn als jungen Fußballer nach Deutschland verschlagen, und er landete zunächst bei Borussia Fulda. Später kam er zum Traditionsverein Kickers Offenbach, dort lief er zuletzt acht Jahre als Torhüter auf und beendete erst mit 40 Jahren seine Profikarriere.

Seine Eltern, Nachfahren deutscher Einwanderer, hätten zu Hause immer deutsch gesprochen. "Dann habe ich immer wieder einige Wörter aufgeschnappt und beim Training benutzt", erinnert sich Thier. Der Weg nach Deutschland war irgendwie vorgezeichnet. Als der VfB Stuttgart hinter Timo Hildebrand einen zweiten Keeper suchte, kam der damalige Trainer Ralf Rangnick auf Thier zu, doch mit dem Vertrag und der anvisierten deutschen Staatsbürgerschaft wurde es zunächst nichts. Wie das Leben manchmal so ist: Es kam ein günstiger Zufall ins Spiel. 2008 stieg Offenbach aus der Regionalliga ab und die TSG 1899 Hoffenheim schaffte unter dem damaligen Chefcoach Ralf Rangnick den Aufstieg in der Erste Bundesliga. "Rangnick fragte bei mir an, ob ich als Dolmetscher und Torwarttrainer in den Kraichgau kommen wolle", berichtet Thier.

Mit seiner Frau Ulrike und seinen Kindern Luana und Carlos, der in Hoffenheims Jugend spielt, lebt er in Dühren. Einmal im Jahr geht es zurück nach Südamerika und nach Santa Cruz zu den Eltern. Bei der Fußball-WM 2014, als Deutschland den Titel gewann, konnte Thier jedoch nicht im Land sein. Nach 26 bewegten Jahren in Deutschland ist der gebürtige Brasilianer längst angekommen. Wo seine Heimat ist? "Deutschland, der Kraichgau und die TSG Hoffenheim", kommt es ohne zu überlegen aus dem Mund eines Mannes, der seinen Traumjob gefunden hat.