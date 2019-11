Sinsheim. (of) Begeisterung für Fußball ist an kein Alter gekoppelt. Das weiß auch die TSG 1899 Hoffenheim und hält deshalb mehrere Angebote für die jüngsten Fans bereit. Seit September 2016 ist die Diplom-Betriebswirtin Pia Regine beim Verein im Bereich „Kinder-, Jugend- und Schulprogramme“ tätig und erklärt: „Durch Aktionen wie Fußball- und Trainingsangebote, Gewinnspiele und Workshops, Fanartikel oder gemeinsame Dinge mit Fanclubs der TSG können die Kids ihren Verein auf exklusive Art und Weise kennenlernen.“

Die jungen TSG-Fans würden sich in erster Linie wegen verschiedener Veranstaltungen dem Kids-Club anschließen. Mehr als 2000 Kinder und Jugendliche aus der Rhein-Neckar-Region sind im „Hoffi-Club“ oder bei den „TSG-Youngsters“ angemeldet. Bei den verschiedenen Veranstaltungen schauen auch Profifußballer bei den Mädchen und Jungen vorbei. Vor Kurzem ging ein Casting für ein TSG-Kinderlied über die Bühne. Darin heißt es: „Wir geben nicht auf, wollen immer die Besten sein. Die TSG ist unser stolzer Verein. Olé, olé blau-weiß Hoffenheim.“

Etwa 80 Veranstaltungen, Aktionen, Führungen und Ausflüge werden pro Jahr angeboten. Davon entfallen rund 60 auf den „Hoffi-Club“. Der Andrang des im Jahre 2010 gegründeten „Hoffi-Clubs“ mit Kindern bis zu zehn Jahren wuchs seither ständig. Seit drei Jahren gibt es die „TSG-Yougsters“ für 13 bis 17-jährige TSG-Fans, zu denen die Kinder des „Hoffi-Clubs“ wechseln können.

Gesicht und Star des „Hoffi-Clubs“ ist natürlich Maskottchen „Hoffi der Elch“, der von Regine betreut wird. Der blau-weiß gekleidete Elch, der oft mit zwei Kindern an der Hand kurz vor Spielbeginn in die Arena einläuft, sei ein unglaublicher Sympathieträger: Er wird von jungen und manchmal auch älteren Anhängern geherzt, fotografiert und sorgt so für gute Laune. „Er hat eine Leitfunktion und ist bei jedem Event dabei“, erklärt Regine. Er bringe manchmal Geschenke und Überraschungen mit und die Kinder würden sich wahnsinnig freuen. „Hoffi ist eine Figur, die Nähe vermittelt“, sagt Regine. Jeder, der den Elch sieht, lache. „Er schafft es in die Herzen der Kinder“, sagt Regine, die im Jahr 2016 die Idee mit den „TSG-Youngsters“ hatte und seither zusammen mit Sabine Wacker diesen Bereich der Kinder und Jugendlichen betreut.

Die nächsten Glanzlichter sind mit „Kinder-Redaktion“, „Fan-Werkstatt“ und „Kinotag“ schon in Planung. Es geht also nicht ausschließlich um Fußball. „Unsere Angebote gehen weit über den Sport hinaus“, berichtet Regine. Neben exklusiven Einblicken in die gesamte Arbeit der TSG könnten die Kinder bei den Veranstaltungen neue Erfahrungen sammeln, sich neuen Herausforderungen stellen und ihre Kreativität unter Beweis stellen.

Höhepunkt im Jahreskalender ist die Winterfeier, die sich zu einer großen Veranstaltung in der Arena entwickelt hat. „Der gesamte Business-Bereich wird zu einem Abenteuer- und Spielpark umgestaltet, wobei zahlreiche Attraktionen, Verpflegung und andere Programmpunkte angeboten werden“, erklärt Regine.