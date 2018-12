Von Tim Kegel

Sinsheim-Dühren. Endlich. Das Jahr 2019 kann kommen: Dühren feiert dann - zwölf Monate früher als Sinsheim - sein 1250. Jubiläum. Dessen Entstehungsphase war nicht ganz einfach, aber sie haben es geschafft und vieles auf die Beine gestellt. Ortsvorsteher Alexander Speer ging mit uns durch das Programm.

> Mehr als 20 Termine - von traditionell bis rockig und übers ganze Jahr verteilt - sind fix, ein Flugblatt wird gedruckt. Zur Koordination des Jubiläums wurde der Verein "Cultura Durnina" gegründet, dem Speer und Volker Stoll vorsitzen. Ein bisschen Jubiläumsluft können die Dührener jetzt schon schnuppern - im traditionellen Dühren-Blätterkalender: Dieser zeigt historische Dührener Ortsansichten aus dem Jahr 1910. Praktisch: "Die Jubiläums-Termine sind schon eingetragen", sagt Speer.

> Schwerpunkt Heimatgeschichte: "Durnina" - so hieß Dühren, als es im Jahr 769 im Lorscher Kodex erwähnt wurde; die Siedlung gab’s aber schon bei den Kelten. Nicht ganz so lange pflegt man im Ort gern Traditionen und erinnert sich. Irgendwie klar, dass Karl Schumacher, bekanntester Sohn Dührens, Prähistoriker war. Als Professor stieg er zum Direktor des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz auf. Ein Vortrag im Rahmen des Jubiläums erinnert an ihn; 2019 ist Schumachers 85. Todestag.

> Kokettieren mit Geschichte - auch das können sie in Dühren: Anekdoten seien aufgetaucht, etwa vom ersten Strom im Ort im Jahr 1920, der "nach Steckdose abgerechnet" worden sei. Folge waren "abgefahrene Konstruktionen" der genauso sparsamen wie findigen Dührener: "Die haben Steckdosen in Glühbirnenfassungen montiert", schildert Speer: "Morgens Bügeleisen, abends Licht an." Zu einer Bahntrasse, die von Waibstadt über Dühren nach Karlsruhe geführt hätte, kam’s nie: "Zu teuer - aber das wär’ der Hit gewesen." Ortsvorsteher Speer berichtet von launigen Treffen mit den Herren Manfred Blaut, Hans-Jürgen Hillenbrandt, Alexander Brehm, Willi Hill, Karl und Albert Mayer, dem Vorbereitungsteam. Eines Abends verteilte Albert Mayer plötzlich Reichsmark-Scheine von 1923 mit den Worten: "Heut gibt’s Sitzungsgeld." Mehrere geschichtliche Ortsrundgänge starten am Ortsmittelpunkt.

> Zeitzeugen des frühen 20. Jahrhunderts, sagt Speer, "gibt’s nimmer viele und beim nächsten großen Jubiläum keine mehr". Man habe die Gelegenheit beim Schopf packen wollen. Ihre Anekdoten kämen zwischen Buchdeckel, ins Buch "Dührener Geschichte(n)". Cleverer Zusatz: "Es erscheint erst 2020 - wir nehmen das Jubiläum noch live mit ins Buch".

> Theater und Musik - zwei weitere Dührener Steckenpferde: Ums Thema "Auswanderer" kümmern sich die Geistlichen Spielleute in drei Aufführungen. Höhepunkt ist ein Theaterspaziergang, vorbei an historischen Dührener Stätten und Gebäuden. Organisiert hat ihn Dr. Dietmar Coors, Ex-Dorfpfarrer, Nordlicht, aber Dührener mit Leib und Seele: "Wir machen drei Führungen", sagt Coors, "es gibt auch was zu essen." Stationen sind unter anderem die erste Dührener Kinderschule, die "Frolleins aus dem Elsass" im Zweiten Weltkrieg, der Einmarsch der Amerikaner und die Beerdigung einer Keltenfürstin. Auch Karl Schumacher werde "persönlich erscheinen".

Musikalisch fährt alles auf, was Dühren zu bieten hat, begonnen beim Kindermusical mit dem Kinderchor "Aristocats" über ein Open-Air mit "Gonzo" beim Obst- und Gartenbauverein bis zum Musikfestival mit dem Gesangverein Frohsinn: "Wir gehen musikalisch durch jedes Jahrzehnt", kündigt Dagmar Nerpel an, musikalische Leiterin der Sänger.

> "Kunst und Kultur im Kreis" ist das Motto eines Sommer-Open-Airs im malerischen Mayer-Ullman-Hof, einem historischen Fachwerkgut im alten Dorfkern. Unter anderem tritt das Vokalensemble Sinsheim auf, dessen Mitglieder teils in Dühren leben. Künstler Paul-Berno Zwosta, dessen Stelen und Bilder im Mayer-Ullman-Hof entstehen, öffnet an diesem Abend sein Atelier und zeigt einige unveröffentlichte Werke.

> Das 40. Dührener Dorffest mit Kerwetanz, ein Gastspiel der Badischen Landesbühne mit einem Kinderstück, ein Konzert des Dührener Shantychors gemeinsam mit dem Akkordeonorchester Oftersheim ergänzen das Programm. Die erste Prunksitzung der Ortsvereine nach etlichen Jahren steht unter dem Motto "So war’s in Dühren".

> 1250 Jahre Dühren beginnt am 12. Januar beim Festakt in der Mehrzweckhalle. Neben der Festrede kündigt Alexander Speer ein "Dühren-Lied" an, aber auch die Europahymne. Bei allem Lokalkolorit, sagt Speer, sei ihm "dieses Bekenntnis wichtig". Eine Silvesterparty führt ins Sinsheimer Jubiläumsjahr 2020.