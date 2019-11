B292/Waibstadt. (pol/mare) Ein Wildschwein ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße B292 bei Waibstadt am Sonntag verendet. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 0.15 Uhr stieß ein 21-jähriger VW-Fahrer auf der B292 mit dem Wildschwein zusammen, das auf dem Fahrstreifen liegen blieb. Der PKW wurde hierbei beschädigt. Noch bevor das Tier von der Straße geräumt werden konnte, wurde es kurz nach dem Unfall von zwei weiteren Autos überrollt, da deren Fahrer den Kadaver übersahen. Auch diese beiden Fahrzeuge wurden beschädigt. Der VW musste abgeschleppt werden.

Zur Reinigung der Fahrbahn wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Bereits am Samstagabend kurz vor 23 Uhr war es ebenfalls zu einem Unfall mit einem Wildschwein auf der Kreisstraße K4182. Hier stieß ein 18-jähriger Audi-Fahrer mit dem Tier zusammen, das allerdings anschließend flüchtete. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.