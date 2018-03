Sinsheim. (pol/gun) Ein unbekannter Rollerfahrer verursachte am Sonntagnachmittag einen Unfall und machte sich, vermutlich schwerer verletzt, aus dem Staub. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Flüchtigen.

Der Mann fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Neulandstraße in Richtung Steinsfurt, als er in Höhe der Messe von hinten in den Audi eines 22-Jährigen krachte. Dabei durchschlug sein Helm die Heckscheibe des Wagens.

Trotzdem richtete er sich nach dem Sturz direkt wieder auf und fuhr davon. Der Mann wird als auffallend schlank beschrieben, trug eine schwarze Motorradjacke und einen schwarzen Helm mit schwarzem Visier. Sein Gesicht soll nach dem Unfall blutverschmiert und seine schwarze Jeans aufgerissen gewesen sein. Außerdem soll er schwarz-grüne Nike-Turnschuhe angehabt haben.

Der Roller wird als schwarz mit auffällig vielen schwarz-grünen Aufklebern eines Energy-Drinks beschrieben. Die Polizei stellte später fest, dass die Heidelberger Kennzeichen des Fahrzeugs als gestohlen gemeldet waren.

Hinweise nehmen die Beamten des Reviers Sinsheim unter Telefon 07261/6900 entgegen. Aufgrund der Verletzungen des Gesuchten richtet sich der Aufruf auch an Ärzte und Krankenhauspersonal.