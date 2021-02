Sinsheim-Steinsfurt. (pol/mün) Mehr als ein Pfund illegaler Drogen und zwei griffbereite Messer sind für Polizei und Staatsanwaltschaft Beweis genug, dass eine 57 Jahre alte Frau aus Sinsheim-Steinsfurt Geld als Drogendealerin verdient haben soll. Nach ihrer Festnahme am Montag wurde die Frau am heutigen Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt und jetzt sitzt sie in Untersuchungshaft.

Das Polizeirevier Sinsheim hatte schon länger gegen die Tatverdächtige ermittelt und konnte mit einer Anordnung des Amtsgerichtes am Montag die Wohnung der Frau durchsuchen.

Die Beamten fanden 359 Gramm Marihuana, 139 Gramm Haschisch sowie vier Ecstasy-Tabletten, heißt es in der Mitteilung. Zudem habe sie in unmittelbarer Nähe der Drogen und jederzeit griffbereit zwei Messer aufbewahrt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tatverdächtige, unerlaubt Marihuana und Haschisch in nicht geringen Mengen sowie Ecstasy gewinnbringend weiterverkauft hat und dabei bewaffnet war.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers Sinsheim dauern an.