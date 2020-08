Sinsheim/Dielheim. (pol/rl) Am Sonntagabend kam es zu einem schweren Unfall auf der Landesstraße L612 zwischen Hoffenheim und Horrenberg.

Ein 18-jähriger Motorrad-Fahrer in Richtung Horrenberg unterwegs, als er in einer unübersichtlichen Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und in ein angrenzendes Wiesengelände fuhr. Dabei wurde der 18-Jährige vom Zweirad abgeworfen und stürzte zu Boden.

Der allein beteiligte Fahrer erlitt eine schwere Rückenverletzung und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand mindestens 3000 Euro Sachschaden.

Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt nun, ob der junge Biker zu schnell gefahren und auf die linke Spur geraten war.