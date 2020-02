Sinsheim-Weiler. (pol/mare) In die Grillhütte beim Sportplatz im Sinsheimer Stadtteil Weiler sind Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 21. Februar, und Donnerstag, 27. Februar, eingebrochen. Das teilt die Polizei mit.

Die Täter hebelten das Fenster auf und drangen so in die Hütte ein. Fast ein Dutzend Plastikflaschen, eine Vielzahl an Zigarettenkippen, Kaugummi- sowie Bonbonverpackungsmaterial, Scherben einer Whiskyflasche wie auch angesengte Zettel aus Schulbüchern und Schulheften lagen auf dem Boden verteilt.

Gestohlen wurde aus der Hütte aber offenbar nichts. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Die Beamten des Polizeipostens Angelbachtal haben die Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen unter Telefon 07265/911200 oder 07261/6900 um entsprechende Hinweise.

Der Vorfall wurde am Donnerstag kurz vor 10 Uhr bemerkt und sogleich Anzeige bei der Polizei erstattet.