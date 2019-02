Sinsheim. (pol) Opfer eines Trickdiebs wurde am Freitag ein 72-jähriger Mann. Der Geschädigte wurde gegen 14.20 Uhr von einem Mann auf dem Hornbach-Parkplatz in der Dührener Straße angesprochen, ob er ihm Geld für einen Einkaufswagen wechseln könne. Hierzu übergab der Unbekannte mehrere Cent-Münzen und erhielt im Gegenzug eine Eineuromünze. Während der spätere Geschädigte das Wechselgeld in seiner Geldbörse verstauen wollte, griff der Trickdieb ebenfalls in das Portemonnaie, um dem Senior noch einmal das gewechselte Geld vorzuzählen. Währenddessen hielt der Täter seinen eigenen Geldbeutel und eine Landkarte in der linken Hand. Kurze Zeit später kontrollierte der zwischenzeitlich misstrauisch gewordene 72-Jährige seinen Geldbeutels und stellte fest, dass ihm über 250 Euro Bargeld in Scheinen gestohlen worden war.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: südländisches Erscheinungsbild, 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, gut gekleidet, Dreitagebart im Kinnbereich, bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzer Strickjacke. Eventuelle Zeugen werden gebeten, die Polizei unter Telefon 07261 / 6900 anzurufen.