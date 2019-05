Sinsheim. (pol/rl) Zwei Container auf einer Baustelle im Burgweg an der Autobahn A6, wurden am Wochenende aufgebrochen. Am Montagmorgen entdeckten Arbeiter die aufgebrochenen Container und alarmierten Polizei.

Die Einbrecher erbeuteten mehr als zwei Dutzend Hilti-Bohrer, mindestens drei Rüttelflaschen sowie eine Kreissäge, eine Ausziehleiter und Kabel. Der Wert der gestohlenen Geräte soll mehr als 5000 Euro betragen. Tatzeit soll zwischen Samstag, 14.15 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, liegen.

Zu einem weiteren Baustellen-Diebstahl kam es auf der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Nord. Hier klauten die Täter im selben Zeitraum zwei typgleiche Rüttelplatten im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro. Beiden Arbeitsmaschinen haben je ein Gewicht von 500 Kilo.

Zeugen melden sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der 07261/6900.