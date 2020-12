Sinsheim-Rohrbach. (pol/kaf) Eine Polizeistreife hat am frühen Montagmorgen eine durch einen Verkehrsunfall beschädigte Hauswand im Sinsheimer Ortsteil Rohrbach bemerkt. Wie die Polizei mitteilt, fanden die Beamten gegen 2.20 Uhr in der Heilbronner Straße Fahrzeug- und Beleuchtungsteile sowie Fliesenbruchstücke auf der Fahrbahn. Bei einer Überprüfung der angrenzenden Gebäude wurde festgestellt, dass an dem Anwesen der Verwaltungsstelle Sinsheim-Rohrbach die Fassade deutlich eingedrückt und die Sichtverklinkerung erheblich beschädigt war. Offenbar war ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der dortigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die Fassade geprallt. Anschließend hatte er seinen Weg einfach fortgesetzt.

Aufgrund der aufgefundenen Fahrzeug- und Leuchtenteile muss es sich bei dem Auto, das den Unfall verursacht hat, um einen Ford des Baujahres 2003 handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg unter Telefon 0621/174-4111 zu melden.