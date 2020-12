Sinsheim. (pol/rl) Ein im Auto heruntergefallener Wackeldackel verursachte am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall. Das teilte die Polizei mit.

Eine 72-jährige Mercedes-Fahrerin war gegen 12.40 Uhr auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Süden unterwegs, als kurz vor 12.40 Uhr der Wackeldackel in ihrem Wagen herunterfiel. Dadurch war sie vorübergehend so abgelenkt, dass der Mercedes von der Fahrbahn abkam und kurz vor der Autobahnbrücke gegen die Leitplanke fuhr.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An dem Mercedes entstand rund 5000 Euro Sachschaden. Der Wagen war ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden.