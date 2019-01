Sinsheim. (pol/mare) Einer 40-jährigen Sinsheimerin, die am Mittwoch gegen 20.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Höhe der Rhein-Neckar-Zeitung unterwegs war, wurde von einem Unbekannten die Handtasche aus der Hand gerissen. Das berichtet die Polizei.

Der Täter flüchtete dann in Richtung Bahnhof. Die Frau alarmierte sogleich die Polizei, die eine Fahndung nach dem circa 1,65 Meter großen Mann mit dunkler Kleidung und rotem Pullover einleitete. Diese blieb aber ergebnislos.

Wer dazu etwas bemerkt hat, kann sich telefonisch bei der Polizei unter 07261/6900 melden.