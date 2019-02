Sinsheim. (pol/rl) Nach einem Verkehrsrowdy, der Samstagnacht auf der Straße "In der Au" unterwegs war, sucht derzeit die Polizei. Dem Bericht zufolge war ein 18-jähriger VW-Golf-Fahrer gegen 1.20 Uhr in Richtung Steinsfurt unterwegs. Hinter ihm fuhr ein weißer Mercedes Kombi, in dem mehrere Personen saßen.

Dem VW-Fahrer zufolge fuhr der Kombi plötzlich dicht auf und wollte ihn in Höhe eines Lebensmitteldiscounters überholen. Der Mercedes fuhr an dem VW vorbei, schnitt ihn beim Einscheren und bremste den VW aus.

Der 18-Jährige verfolgte den Mercedes nach der Aktion, aber verlor ihn aber aus den Augen. Dem VW-Fahrer zufolge war es ein Mercedes C-Klasse, Baujahr etwa 2012 mit getönten Scheiben und HP-Kennzeichen.

Zeugen werden gebeten sich unter der 07261/690-0 bei der Polizei zu melden.