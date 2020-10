Sinsheim. (pol/kaf) Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Geschwindigkeitsmessanlage in Hoffenheim beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, besprühte der Täter kurz vor Mitternacht die Kamera-Scheibe des in der Sinsheimer Straße aufgestellten Blitzer-Anhängers mit schwarzer Lackfarbe. Es entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 07261/690-0 zu melden.