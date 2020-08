Sinshei. (pol/lyd) Am Sonntagabend, gegen 21.10 Uhr, fuhr wohl ein Mercedes im Bereich der Von-Venningen-Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Tempo 30-Zone. Wie die Polizei mitteilt, soll er dabei eine 17-jährige Jugendliche gefährdet haben. Eine Polizeistreife fand das Auto in der Von-Venningen-Straße parkend. Als Wohnanschrift des Halters ermittelten die Beamten eine Adresse in derselben Straße. Dort trafen sie einen 26-jährigen Mann an, gegen den sich nun die Ermittlungen richten.

Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei einer Alkoholüberprüfung zeigte sich zudem, dass er fast 1,5 Promille hatte. Auf dem Polizeirevier Sinsheim wurden ihm daher zwei Blutproben entnommen, um auszuschließen. dass der Mann erst nach der Fahrt mit dem Trinken begonnen hatte. Den 26-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das Mädchen wurde nicht verletzt.