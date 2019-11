Sinsheim. (pol/mare) Dank mehrerer Kunden ist am Samstag ein Ladendieb in einem Baumarkt in der Dührener Straße geschnappt worden. Das berichtet die Polizei.

Ein Ladendetektiv beobachtete zunächst einen Mann, der mehrere Werkzeuge einsteckte und den Markt verließ, ohne zu bezahlen. Der Detektiv sprach den Mann darauf an, worauf dieser flüchtete. Der Detektiv nahm sofort die Verfolgung auf und stellte den Mann, der dabei um sich schlug und seinen Verfolger dabei verletzte.

Weitere Kunden eilten zu Hilfe und halfen, den Flüchtigen festzuhalten. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den 38-Jährigen noch am Tatort fest. Dabei stellten sie auch das Diebesgut im Wert von mehr als 50 Euro sicher.

Die Beamten des Bezirksdienstes des Polizeireviers Sinsheim haben die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachten haben, Hinweise geben können oder selbst geholfen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07261/6900 zu melden.