Sinsheim. (pol/sdm) Wegen einer Fahrt mit unzureichenden Sichtverhältnissen hat eine 51-Jährige in Sinsheim einen Unfall verursacht. Die Polizei berichtet, dass die Frau ihren VW Polo am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr nicht komplett vom Eis befreit hat und sich trotzdem an das Steuer gesetzt hatte.

In Höhe der Karl-Wilhelmi-Straße 4 wurde ihr das zum Verhängnis und sie krachte auf einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf, der wiederum auf einen davor stehenden Smart geschleudert wurde. Ihr Auto und der Smart wurden so stark beschädigt , dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Es gab keine Verletzte. Die Frau muss nun mit einer Anzeige rechnen.