Sinsheim. (pol/gin) Mit einem renitenten jungen Mann bekam es eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Sinsheim am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr im Bereich des Fohlweidenwegs zu tun.

Nachdem gemeldet worden war, dass ein 22-Jähriger gegen das Hausverbot in einer Gemeinschaftsunterkunft verstoßen hatte, kontrollierten die Beamten den jungen Mann laut Polizei unweit der Unterkunft. Nachdem ihm eindringlich erklärt worden war, dass er die Unterkunft nicht mehr aufsuchen dürfe, versuchte er plötzlich, an den Beamten vorbei in die Unterkunft zu laufen und musste festgehalten werden.

Es kam zu einer Rangelei mit dem Mann, der in der Folge einen der Beamten in die Hand biss. Trotz Handschuhen erlitt dieser Verletzungen, konnte den Dienst aber fortsetzen.

Der 22-Jährige wurde schließlich nach ärztlicher Untersuchung in eine Gewahrsamszelle gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedensbruchs und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte ermittelt.