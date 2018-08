Reichartshausen. (pol/rl) Schwer verletzt wurde ein Rollerfahrer bei einem Unfall auf der Kreisstraße K4188 am Mittwochnachmittag. Ein 59-jähriger Traktor-Fahrer war kurz nach 15 Uhr von der Bundesstraße B292 kommend in Richtung Reichartshausen unterwegs. Beim Linksabbiegen in einen Feldweg übersah er laut Polizeibericht das entgegenkommende Mofa eines 17-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß.

Der 17-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und kam danach schwer verletzt ins Krankenhaus. Es entstand rund 3500 Euro Sachschaden. Weil durch den Unfall Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn nach der Unfallaufnahme von einer Fachfirma gereinigt werden. Die Straße war bis etwa 17 Uhr halbseitig gesperrt. Es gab jedoch keine Staus.